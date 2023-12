Infinix Smart 8 HD wygląda jak iPhone 15. Cena duża niższa

Infinix Smart 8 HD to nowy smartfon marki, która w Polsce ostatnio wprowadziła do oferty model Zero 30 5G. Bohater tego artykułu wygląda bardzo podobnie do telefonów iPhone 15. Jednak jego cena jest wielokrotnie niższa. Jak prezentuje się specyfikacja techniczna? Rzućmy sobie na to urządzenie okiem.

Ekran i aparat jak z modelu iPhone 15

Patrząc się na model Infinix Smart 8 HD ma się wrażenie, że jest to kopia modelu iPhone 15. Nie identyczna, ale na pierwszy rzut oka widać mnóstwo podobieństw. Ekran ma imitację dynamicznej wyspy. Jest to 6,6-calowy wyświetlacz typu IPS LCD o rozdzielczości 1612 × 720 pikseli oraz odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Pod tym ostatnim względem jest więc lepszy od telefonu Apple.

Infinix Smart 8 HD wygląda jak iPhone 15

Z tyłu umieszczono aparat fotograficzny wizualnie podobny do tych z iPhone’ów. Oczywiście pod względem możliwości jest znacznie słabszy. Główny obiektyw modelu Infinix Smart 8 HD współpracuje z 13-megapikselowym sensorem. Drugim elementem jest czujnik głębi. Przednia kamerka umożliwia robienie selfie w jakości do 8 megapikseli.

Cena Infinix Smart 8 HD niska

Cena Infinix Smart 8 HD nie jest tak wysoka, jak to jest w przypadku modeli z serii iPhone 15. W podstawowej konfiguracji sprzętowej telefon kosztuje tylko 6299 rupii, czyli zaledwie 304 zł. To bardzo mało. Do wyboru są cztery warianty kolorystyczne obudowy, w tym zielony, który w materiałach promocyjnych pojawia się najczęściej. Coś nam mówi, że może to być niezły hit w ofercie operatorów sieci komórkowych.

Cena Infinix Smart 8 HD jest bardzo niska

Prosty procesor i bateria 5000 mAh

Infinix Smart 8 HD ma bardzo podstawowy procesor. Producent zdecydował się na układ Unisoc T606. Jest to 8-rdzeniowy SoC wykonany w 12-nm litografii, czyli już nieco przestarzałej. Czip jest wspomagany przez 3 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 64 GB miejsca i można je rozbudować z użyciem kart microSD.

Pod obudową smartfona Infinix Smart 8 HD znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh, którą można ładować poprzez USB C ładowarką o mocy 10 W. Telefon ma także czytnik linii papilarnych umieszczony na bocznej ramce. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 Go z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

Infinix Smart 8 HD – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran IPS LCD 90 Hz o rozdzielczości 1612 × 720 pikseli

procesor Unisoc T606

3 GB pamięci RAM

64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

184 g

Android 13 Go z XOS 13

