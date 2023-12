Xiaomi 15 Pro to flagowiec z procesorem Snapdragon 8 Gen 4, który zadebiutuje jesienią 2024 r. Tymczasem w sieci pojawiły się pierwsze informacje o tym telefonie. Wiemy, że smartfon Xiaomi 15 Pro, poza wspomnianym czipem Qualcomma, ma dostać bardzo jasny ekran. Będzie to wyświetlacz zakrzywiony z czterech stron.

Xiaomi 15 Pro to flagowiec, którego premiera odbędzie się dopiero za kilkanaście miesięcy. Spodziewamy się, że nastąpi to jesienią 2024 r. Pewne informacje o tym telefonie ujawnił sprawdzony w przeszłości leaker Digital Chat Station, który często dysponował potwierdzonymi plotkami z obozu marki. Wspomniał m.in., że nowy smartfon otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 4, czyli nadchodzący czip Qualcomma. Są też pewne szczegóły o ekranie.

Xiaomi 15 Pro z czipem Snapdragon 8 Gen 4 nie jest niespodzianką

Od kilku lat kolejne flagowce chińskiej marki otrzymują nowe procesory Qualcomma i spodziewajmy się, że w 2024 r. będzie podobnie. Dlatego Snapdragon 8 Gen 4 mający trafić pod obudowę Xiaomi 15 Pro nie jest żadnym zaskoczeniem czy niespodzianką. W zasadzie to coś pewnego. Co wiemy o nowym układzie?

Snapdragon 8 Gen 4 to procesor, który Qualcomm tworzy z myślą o flagowcach z końcówki 2024 r. i na kolejny rok. Będzie to SoC wykonany w 3-nm litografii i pewne plotki mówią o tym, że jego produkcją ma zająć się TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited), które produkuje także układy dla Apple.

Xiaomi 15 Pro otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 4

Wiemy, że Qualcomm w czipie Snapdragon 8 Gen 4 planuje wykorzystać nowe rdzenie CPU oraz układ GPU Adreno 830. Ma on zapewnić o około 10 proc. lepszą wydajność w porównaniu do tego, który Apple umieściło w procesorze M2. Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o dokładnych porównaniach z zakresu oferowanej mocy, ale zysk względem obecnej generacji z pewnością będzie widoczny gołym okiem.

Jaśniejszy i zakrzywiony ekran

Xiaomi 15 Pro ma również otrzymać nowy ekran. Wiemy, że ma on być zakrzywiony ze wszystkich stron i zaoferuje większą jasność względem panelu z obecnego modelu. W tym przypadku jest to szczytowe 3000 nitów. Jednak taki OnePlus 12 5G czy Realme GT5 Pro mogą pochwalić się aż 4500 nitów. Dlatego marka pewnie będzie chciała pod tym względem przynajmniej dogonić konkurencję.

Więcej informacji podano o ekranie tańszego modelu Xiaomi 15 bez dopisku Pro. Ten smartfon ma otrzymać płaski wyświetlacz o przekątnej 6,36 cala oraz rozdzielczości 2670 × 1200 pikseli. Będzie to panel wykonany w technologii LTPO, który zapewni zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 1 do 120 Hz. Poza tym jasność ma wynosić 1400 nitów.

Na premierę serii Xiaomi 15 jeszcze trochę sobie poczekamy. Nowe telefony pewnie zostaną zaprezentowane w okolicy października lub listopada 2024 r. Najpierw oczywiście w Chinach. Do Europy trafią najpewniej z kilkutygodniowym poślizgiem.

