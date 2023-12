Premiera Realme GT5 Pro. Cena i specyfikacja techniczna

Realme GT5 Pro to flagowiec, którego premiera odbyła się w Chinach. Cena smartfona jest naprawdę atrakcyjna, a specyfikacja techniczna bardzo konkretna. Telefon Realme GT5 Pro ma ekran AMOLED-owy, procesor Snapdragon 8 Gen 3 oraz aparat fotograficzny o dużych możliwościach. Urządzenie trafi do Europy w 2024 r.

Realme GT5 Pro to flagowiec, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Na razie w Chinach, gdzie cena jest atrakcyjna. Telefon ma mocne wyposażenie i duże możliwości. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna oraz kiedy można spodziewać się tego modelu w ofercie na terenie Europy.

6,78-calowy ekran AMOLED i Snapdragon 8 Gen 3

Realme GT5 Pro to smartfon mający 6,78-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2780 × 1264 pikseli. Wyświetlacz wyróżnia się zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie od 0,5 do 144 Hz oraz jasności maksymalnej na poziomie 4500 nitów. Znajdziemy tu również wsparcie dla formatu Dolby Vision oraz obsługę ściemniania PWM z częstotliwością 2160 Hz.

Sercem smartfona Realme GT5 Pro jest procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. To potężny układ, który oferuje dużą wydajność. Czip jest wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Cena Realme GT5 Pro atrakcyjna

Cena Realme GT5 Pro jest naprawdę atrakcyjna. W podstawowej konfiguracji sprzętowej telefon został wyceniony na zaledwie 3399 juanów (ok. 1915 zł). Jak na flagowca ze Snapdragonem 8 Gen 3 jest to niewiele. Natomiast wariant z największą pamięcią kosztuje 4299 juanów (ok. 2425 zł). Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne obudowy. W ramach oferty na start przewidziano zniżkę w postaci 100 juanów. Rynkowy debiut w Państwie Środka odbędzie się 14 grudnia. W Europie pewnie poczekamy do pierwszego kwartału 2024 r.

Aparat o dużych możliwościach i bateria 5400 mAh

Aparat fotograficzny modelu Realme GT5 Pro ma główny obiektyw ze światłem f/1.69 i OIS, który współpracuje z sensorem Sony LYT-808. Kamera ultraszerokokątna została połączona z czujnikiem IMX355 8 MP. Natomiast teleobiektyw z IMX890 50 MP i obsługuje 3-krotny zoom optyczny oraz 120-krotny cyfrowy.

Energię w smartfonie Realme GT5 Pro dostarcza bateria o pojemności 5400 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 100 W i bezprzewodowe 50 W. Telefon ma też stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos i pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

Realme GT5 Pro – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED 144 Hz o rozdzielczości 2780 × 1264 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256, 512 GB lub 1 TB miejsca

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 50 MP

bateria o pojemności 5400 mAh

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos

czytnik linii papilarnych

Android 14

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło