Samsung Galaxy S23 FE na dniach w Europie. Jaka będzie polska cena?

Samsung Galaxy S23 FE to smartfon, który zmierza do Europy. Już na dniach kupimy go na Starym Kontynencie. Pewnie wielu z was zastanawia się nad tym, jaka będzie polska cena telefonu? Cóż, dobrych wieści w tym temacie raczej nie mamy. Samsung Galaxy S23 FE początkowo będzie droższy od podstawowego modelu z serii.

Samsung Galaxy S23 FE to smartfon, który został zaprezentowany kilkanaście tygodni temu. Urządzenie można już kupić na wybranych rynkach i wkrótce będzie to możliwe również w Europie, jak i także w Polsce. Jaka będzie polska cena telefonu? Dokładne kwoty mające obowiązywać nad Wisłą nie są znane, ale mamy pewne informacje związane z cenami w euro. Na tej podstawie możemy zobaczyć, czego powinniśmy spodziewać się po lokalnej dystrybucji.

Polska cena modelu Samsung Galaxy S23 FE nie będzie niska

Samsung Galaxy S23 FE ma być dostępny w Europie jeszcze w tym tygodniu. Wtedy pewnie polska cena przestanie być tajemnicą. Jeśli jednak planujecie nabyć to urządzenie, to niekoniecznie musi to być dobry pomysł. Dlaczego? Ponieważ telefon nie będzie raczej tani i trzeba będzie za niego zapłacić całkiem sporo.

Zacznijmy od tego, że Samsung Galaxy S23 FE został jakiś czas temu dostrzeżony w wybranych sklepach z elektroniką w zachodniej części Europy. Tam pojawiła się również cena w postaci 699 euro w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej telefonu, która ma 128 GB wbudowanej pamięci na dane. Wariant z 256 GB był o 80 euro droższy. Jakie kwoty otrzymujemy w przeliczeniu na złotówki?

W przypadku podstawowej wersji jest to 3025 zł. Istnieje więc spora szansa na to, że Samsung Galaxy S23 FE w Polsce będzie kosztować 2999 zł. Natomiast w wersji z większą pamięcią będzie to pewnie około 400 zł więcej. Niemało, gdy pod uwagę weźmiemy fakt, że smartfon ma trochę przestarzały procesor.

Lepiej wydać pieniądze na podstawowy model z serii

Cena smartfona Samsung Galaxy S23 FE na start będzie na tyle wysoka, że kupno tego telefonu nie będzie opłacalne. Lepszym pomysłem będzie zakup podstawowego modelu z tej serii, który może i debiutował w lutym, ale ma znacznie lepszy procesor. Natomiast cena tego telefonu jest bardzo zbliżona, co możecie dla przykładu sprawdzić w naszym sklepie Sferis.

Samsung Galaxy S23 FE miał być taką próbą uratowania tej lubianej serii telefonów. Zwłaszcza po braku w ofercie modelu S22 FE. Jednak w tym przypadku cena powinna być bardziej atrakcyjna. Kwota na poziomie 599 euro lub podobna sprawiłaby, że zakup tego urządzenia miałby większy sens. Pozostaje wierzyć, że urządzenie szybko w Europie potanieje. To sprawi, że kupno tego telefonu będzie można brać pod uwagę. Na chwilę obecną nie wydaje się to być trafionym pomysłem.

