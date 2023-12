Redmi 13C 5G w ofercie. Niska cena i spoko specyfikacja smartfona Xiaomi

Redmi Note 13C 5G dołącza do modelu z modemem LTE. Telefon wyróżnia się niską ceną oraz całkiem rzeczową specyfikacją techniczną. Urządzenie na razie debiutuje w Indiach, ale z czasem pewnie smartfon trafi także na inne rynki. Tymczasem zobaczymy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

6,74-calowy ekran IPS LCD i procesor MediaTeka

Smartfon Xiaomi Redmi 13C 5G ma płaski ekran IPS LCD ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Wyświetlacz ma przekątną 6,74 cala, rozdzielczość 720 × 1600 pikseli oraz jest w stanie odświeżać obraz w zakresie do 90 Hz. Natomiast jasność maksymalna wynosi 600 nitów (typowa 450 nitów), a całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass.

Za obliczenia smartfona Redmi 13C 5G jest procesor MediaTek Dimensity 6100+. Jest to SoC składający się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A76 2,2 GHz oraz sześciu Cortex-A55 2,0 GHz. Układ graficzny to GPU Arm Mali-G57 MC2. Czip jest wspomagany przez 4, 6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca, które można rozszerzyć z użyciem kart microSD.

Cena Xiaomi Redmi 13C 5G atrakcyjna

Cena Redmi 13C 5G jest niska. Smartfon w podstawowej konfiguracji sprzętowej w Indiach kosztuje tylko 10999 rupii (ok. 530 zł). Natomiast w najdroższej wersji Xiaomi życzy sobie 14499 rupii (ok. 700 zł). Do wyboru są trzy wariaty kolorystyczne obudowy i są to czarny, srebrny oraz jasnozielony.

Aparat fotograficzny 50 MP i bateria 5000 mAh

Aparat fotograficzny Xiaomi Redmi 13C 5G składa się z dwóch obiektywów umieszczonych w dwóch okrągłych pierścieniach. Główny współpracuje z 50-megapikselowym sensorem, a dodatkowym elementem jest czujnik głębi. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 5 megapikseli.

Smartfon ma również akumulator o pojemności 5000 mAh. Bateria znajdująca się pod obudową Redmi 13C 5G wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 18 W. Warto jednak mieć na uwadze, że w opakowaniu znajduje się ładowarka 10 W. Telefon waży 192 g i pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką MIUI 14. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Redmi 13C 5G – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran IPS LCD 90 Hz o rozdzielczości 720 × 1600 pikseli

procesor MediaTek Dimensity 6100+

4, 6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z MIUI 14

