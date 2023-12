Infinix ZERO 30 5G dostępny w Polsce. Na start niższa cena

Infinix Zero 30 5G to nowy smartfon marki, który debiutuje w Polsce. Na start została przygotowana promocja. W jej ramach proponowana jest niższa cena i w ten sposób kupując model Infinix Zero 30 5G można zaoszczędzić 200 zł. Zobaczmy, co urządzenie ma do zaoferowania i jak prezentuje się specyfikacja techniczna.

Infinix Zero 30 5G to smartfon, którego premiera odbyła się latem. Kilka tygodni później miał miejsce globalny debiut. W Polsce musieliśmy poczekać do teraz, ale telefon w końcu doczekał się także debiutu nad Wisłą. Na start została przewidziana niższa cena i w ten sposób można trochę zaoszczędzić. Zobaczmy sobie, na czym polega wspomniana promocja.

Cena Infinix Zero 30 5G w Polsce na start obniżona

Cena Infinix Zero 30 5G została ustalona w kraju na 1999 zł. Jednak w Polsce dystrybutor przygotował na start promocję. W jej ramach telefon można kupić taniej, bo za 1799 zł. Z zakupami trzeba oczywiście się pospieszyć, bo akcja jest czasowa. Warto dodać, że smartfon jest sprzedawany w zestawie, który obejmuje przeźroczyste etui, ładowarkę z kablem zasilającym oraz słuchawki.

Polska cena Infinix Zero 30 5G na start jest niższa

Infinix to marka, która w Polsce radzi sobie coraz lepiej. Pomimo krótkiego stażu w kraju. Tylko w 2023 r. producent sprzedał nad Wisłą ponad 100 tys. telefonów, a więc naprawdę całkiem sporo. Klienci decydują się na zakup tych smartfonów przede wszystkim z racji atrakcyjnych cen i dobrego jej stosunku do możliwości oraz wyposażenia. Do wyboru klientów są trzy różne warianty kolorystyczne obudowy modelu Zero 30 5G.

6,78-calowy ekran i aparat 108 MP

Smartfon Infinix Zero 30 5G ma 6,78-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Na uwagę zasługuje odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Obiektyw ultraszerokokątny współpracuje z 13-megapikselowym czujnikiem, a ostatnim elementem jest kamerka 2 MP. Przednia umożliwia robienie selfie w jakości aż 50 megapikseli.

Smartfon Infinix Zero 30 5G

Energię w smartfonie Infinix Zero 30 5G dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera ładowanie z użyciem szybkiej ładowarki o mocy 68 W. za obliczenia odpowiada 8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 8020, który jest wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca. Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 13 z autorską nakładką producenta XOS. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Infinix Zero 30 5G – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED 144 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Dimensity 8020

8 lub 12 GB pamięci RAM + 9 GB wirtualnej

256 GB miejsca na dane

kamerka 50 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 13 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: informacja prasowa