Premiera OnePlus 12 5G. Cena i specyfikacja smartfona

OnePlus 12 5G to smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. W Europie poczekamy do stycznia. Jak prezentuje się specyfikacja techniczna oraz cena OnePlus 12 5G? Telefon jest konkretny i ma mocne wyposażenie. Smartfon otrzymał mocny procesor Snapdragon 8 Gen 3, bardzo jasny ekran i potrójny aparat fotograficzny.

OnePlus 12 5G to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Na razie w Chinach, ale wariant global również jest w drodze. Ma zadebiutować wcześnie w 2024 r. i wiemy, że nastąpi to w styczniu. Tymczasem zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna nowego flagowca.

Bardzo jasny ekran AMOLED

OnePlus 12 5G ma ekran AMOLED o przekątnej 6,82 cala oraz okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Jest to bardzo jasny wyświetlacz, który w szczycie osiąga rekordowe wśród telefonów 4,5 tys. nitów. Wyświetlacz oferuje obraz w rozdzielczości QHD+ oraz ściemnianie PWM na poziomie 2160 Hz. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus 2.

Smartfon OnePlus 12 5G

Mocny procesor Qualcomma

Sercem modelu OnePlus 12 5G jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC producenta dla flagowców z Androidem. To bardzo mocny układ, który względem poprzedniej generacji wprowadza wiele ulepszeń. Czip jest wspomagany przez nawet 24 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono do 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Cena OnePlus 12 5G atrakcyjna

Cena OnePlus 12 5G nie jest wygórowana. W podstawowej konfiguracji sprzętowej w Chinach trzeba zapłacić tylko 4299 juanów (ok. 2425 zł). Natomiast za high-endowy model z największą pamięcią 5799 juanów (ok. 3270 zł). Widzimy więc dosyć agresywną politykę cenową, co na pewno cieszy. Oczywiście w Europie zapłacimy więcej, ale za podstawowy wariant pewnie około 4 tys. zł. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne obudowy.

OnePlus 12 5G ma trzy kolory obudowy

Potrójny aparat o dużych możliwościach

OnePlus 12 5G ma aparat fotograficzny z głównym sensorem Sony LYT-808 50 MP. Obiektyw ultraszerokokątny współpracuje z 48-megapikselowym czujnikiem IMX581 i pełni też rolę kamery do zdjęć makro. Natomiast teleobiektyw połączono z 64-megapikselwym sensorem Omnivision OV64B i ten aparat obsługuje m.in. 3-krotny zoom optyczny oraz 120-krotny cyfrowy. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Aparat fotograficzny OnePlus 2 5G oferuje dużo możliwości

Bateria 5400 mAh z szybkim ładowaniem

Pod obudową OnePlus 12 5G znajduje się duża bateria o pojemności 5400 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 100 W i bezprzewodowe 50 W. Znajdziemy tu też Bluetooth 5.4 czy Wi-Fi 802.11ax oraz stereofoniczne głośniki z obsługą Dolby Atmos. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

OnePlus 12 5G – specyfikacja techniczna

6,82-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+ i jasności do 4500 nitów

procesor Snapdragon 8 Gen 3

12, 16 lub 24 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 64 MP

bateria o pojemności 5400 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos

Android 14

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło