Oppo Find X7 Pro pozuje na zdjęciach. Aparat ma z pewnością dziwny

Oppo Find X7 Pro to flagowiec, którego premiera ma odbyć się w pierwszym kwartale 2024 r. Tymczasem do sieci wyciekły zdjęcia, które ujawniają nam design telefonu. Smartfon Oppo Find X7 Pro ma dziwny aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono na ośmiokątnej wyspie. Można to było zrobić lepiej.