POCO X6 5G to przebrandowany model Redmi. W Polsce to może być hit

POCO X6 5G to nowy średniak submarki Xiaomi, którego premiera jest blisko. W Polsce to pewnie będzie sprzedażowy hit. Wygląda na to, że smartfon będzie przebrandowanym modelem marki Redmi. POCO X6 5G został znaleziony w bazie benchmarku Geekbench, która ujawnia częściową specyfikację techniczną sprzętu.

POCO X6 5G to smartfon, który w przeciekach pojawia się od jakiego czasu. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna tego telefonu? Rąbka tajemnicy uchyla nam nowy wyciek. Urządzenie dostrzeżono w bazie popularnego benchmarku Geekbench i wszystko wskazuje na to, że jest to przebrandowany Redmi Note 13 Pro. Jeśli tak, to specyfikacja techniczna jest już w zasadzie znana.

Procesor Qualcomma i 6,67-calowy ekran OLED

Smartfon POCO X6 5G został znaleziony w bazie benchmarku Geekbench pod nazwą kodową 23122PCD1G. Testowane urządzenie miało procesor Snapdragon 7s Gen 2, czyli SoC Qualcomma dla telefonów z wyższej półki średniej. Jest to ten sam czip, który znalazł się pod obudową modelu Redmi Note 13 Pro. Układ jest wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13, ale spodziewajmy się szybkiej aktualizacji do nowej wersji platformy Google z nakładką HyperOS.

POCO X6 5G znaleziony w bazie Geekbench

POCO X6 5G otrzyma także ekran wykonany w technologii OLED-owej. Jest to płaski wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Panel ma przekątną 6,67 cala, oferuje rozdzielczość 1220 × 2712 pikseli, a odświeżanie obrazu będzie odbywać się w zakresie do 120 Hz. Jest też wsparcie dla formatu Dolby Vision, a jasność maksymalna wynosi 1800 nitów.

Bateria z szybkim ładowaniem i aparat 200 MP

Smartfon POCO X6 5G otrzyma pewnie ten sam aparat fotograficzny, który ma telefon Redmi Note 13 Pro. Główny obiektyw szerokokątny współpracuje tu z 200-megapikselowym sensorem. Następnie mamy kamerę ultraszerokokątną z 8-megapikselowym czujnikiem oraz 2-megapikselową do zdjęć makro. Przedni aparat umożliwi robienie zdjęć selfie w jakości do 16 megapikseli.

Smartfon POCO X6 5G to przebrandowany Redmi Note 13 Pro

Pod obudową telefonu POCO X6 5G znajdzie się bateria o pojemności 5100 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 67 W. Według deklaracji Xiaomi w modelu Redmi Note 13 Pro pełne naładowanie baterii trwa 44 minuty. Urządzenie ma też stereofoniczne głośniki oraz optyczny czytnik linii papilarnych umieszczony pod ekranem. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Smartfon POCO X6 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED 120 HZ o rozdzielczości 1220 × 2712 pikseli

procesor Snapdragon 7s Gen 2

12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 200 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5100 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

stereofoniczne głośniki

187 g

Android 13

