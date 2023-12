Galaxy S25 Ultra otrzyma sensor firmy Samsung. Tańsze modele od Sony

Samsung Galaxy S25 Ultra ma otrzymać 200-megapikselowy sensor Koreańczyków. Co natomiast w przypadku tańszych modeli? Wygląda na to, że to koniec implementacji czujnika GN3 i firma ma postawić na rozwiązania od Sony. Takie sensory mają znaleźć się w smartfonach Samsung Galaxy S25 oraz modelu z dopiskiem Plus.

Samsung Galaxy S25 Ultra to flagowiec koreańskiej marki, którego premiera odbędzie się dopiero na początku 2025 r. Tymczasem pojawiają się nowe plotki związane z tym telefonem firmy. Tym razem są to informacje obejmujące aparat fotograficzny i sensor mający współpracować z głównym obiektywem szerokokątnym. Również w przypadku dwóch tańszych modeli, gdzie ma znaleźć się rozwiązanie dostarczone przez Sony.

Samsung Galaxy S25 Ultra z czujnikiem ISOCELL

Flagowy Samsung Galaxy S25 Ultra zostanie uzbrojony w autorskie rozwiązanie Koreańczyków. Ma to być 200-megapikselowy sensor z linii ISOCELL, który to znajdzie się także w modelu S24. Możliwe, że będzie to nowy czujnik typu 1/0,98 z rozmiarem pikseli w postaci 0,8 μm i H/V DPAF, o którym źródło informacji wspomniało w innym poście, ale nie ma co do tego pewności.

W każdym razie nowy sensor firmy Samsung będzie w zasadzie 1-calowy i ma to być pierwszy taki czujnik Koreańczyków. Nie pozostaje nic innego, jak tylko wierzyć, że technologia trafi do modelu Galaxy S25 Ultra. Niestety nie ma co do tego na razie pewności. Dokładne plany producenta w tym zakresie nie są na razie znane.

Tańsze modele z serii mają dostać sensor Sony

Co ciekawe, w przypadku dwóch tańszych smartfonów z serii Galaxy S25 Samsung zamierza zrezygnować z własnego rozwiązania w postaci czujnika GN3 i zdecydować się na sensor pochodzący od konkurencji. Ma go dostarczyć Sony. To dosyć spora zmiana i możliwe, że jest podyktowana tym, że ISOCELL nie jest w stanie dotrzymać kroku Japończykom w zakresie podobnych rozwiązań.

Pamiętajmy jednak, że nie dotyczy to modelu Samsung Galaxy S25 Ultra, a jedynie najtańszego smartfona z serii oraz z dopiskiem Plus w nazwie. W tym pierwszych z wymienionych nadal ma to być autorski sensor Koreańczyków. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Do premiery jest ponad rok, ale producent z pewnością już teraz myśli o wybranych rozwiązaniach, które planuje zaimplementować w telefonach na 2025 r.

Premiera dopiero na początku 2025 roku

Warto mieć na uwadze, że smartfony z serii Samsung Galaxy S25 zadebiutują dopiero za kilkanaście miesięcy. Można pokusić się o stwierdzenie, że nastąpi to w styczniu 2025 r. Choć oczywiście na pewno nie powinniśmy mówić o dokładnym terminie. Im bliżej będziemy oficjalnego debiutu, tym będzie wiadomo coraz więcej, a do tego czasu trzeba po prostu uzbroić się w cierpliwość oraz czekać.

