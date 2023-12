Samsung Galaxy Z Flip 6 i Fold 6 otrzymają większe ekrany

Samsung Galaxy Z Flip 6 i Fold 6 to dwa składane smartfony Koreańczyków, które zostaną wprowadzone do oferty w przyszłym roku. Tymczasem nowe informacje o tych modelach dostarczył nam analityk Ross Young. Są to pewne szczegóły obejmujące dodatkowe ekrany, które to mają być większe względem obecnej generacji telefonów marki.

Składane smartfony Samsung Galaxy Z Flip 6 i Fold 6 dostaną większe ekrany

Zarówno Samsung Galaxy Z Flip 6, jak i model Fold 6 mają dostać większe ekrany na pleckach obudowy. W przypadku pierwszego telefonu ma to być wyświetlacz o przekątnej zbliżonej do 3,9 cala. W obecnej generacji jest to 3,4 cala. Różnica powinna być więc widoczna gołym okiem. Dokładne informacje są w raporcie, którym to jednak nie jest ogólnodostępny.

Samsung Galaxy Z Flip 6 i Fold 6 za kilka miesięcy

Składane smartfony Samsung Galaxy Z Flip 6 i Fold 6 i nie zadebiutują w krótkim czasie. Ma to nastąpić dopiero w okolicy lipca 2024 r. Oczywiście większe ekrany to nie wszystko, co szykowane jest z myślą o tych telefonach. Spodziewajmy się również szybszych procesorów w postaci Snapdragonów 8 Gen 3 i ulepszonych aparatów. Jest jednak zbyt wcześnie, aby mówić o dokładnych specyfikacjach technicznych.

