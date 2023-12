Samsung Galaxy S24 Ultra na oficjalnych grafikach. Jest też specyfikacja

Samsung Galaxy S24 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się za półtora miesiąca. Tymczasem do sieci już teraz przedostały się oficjalne grafiki prasowe. Znana jest także specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy S24 Ultra. Mamy okazję zobaczyć wszystkie cztery z planowanych kolorów obudowy.

Samsung Galaxy S24 Ultra to smartfon, który był obiektem mnóstwa przecieków. Telefon ma zadebiutować w połowie przyszłego miesiąca. Niedawno mogliśmy go obejrzeć na żywo na zdjęciach. Teraz mamy okazję zobaczyć oficjalne grafiki prasowe, które przedostały się do sieci na długo przed premierą. Przy okazji wyciekła specyfikacja techniczna flagowca.

Grafiki smartfona ujawniają cztery kolory obudowy

Samsung Galaxy S24 Ultra to flagowiec, który otrzyma cztery kolory obudowy. Grafiki ujawniają nam wszystkie odcienie i widzimy, że do wyboru będą Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet oraz Titanium Yellow. Słowo „tytanowy” pojawia się nie bez powodu. Wynika to z faktu, że ramka telefonu ma być wykonana właśnie z takiego materiału.

Grafiki modelu Samsung Galaxy S24 Ultra ujawniają nam cztery kolory

Grafiki smartfona Samsung Galaxy S24 Ultra ujawniają nam niemal płaski ekran o przekątnej 6,8 cala. To spora zmiana w tej serii telefonów, gdzie producent dotychczas stosował zakrzywione wyświetlacze. Z tyłu widzimy podobnie zaprojektowany do poprzednika aparat fotograficzny z czterema obiektywami, ale pewne nowości tu będą.

Specyfikacja modelu Samsung Galaxy S24 Ultra znana

Samsung Galaxy S24 Ultra to smartfon, który pod względem specyfikacji technicznej nie skrywa przed nami już prawie żadnych tajemnic. Urządzenie ma ekran AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie oraz o rozdzielczości QHD+ i zmiennym odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Wyświetlacz pozwoli oczywiście na pracę z użyciem piórka S Pen, które jest nieodłączną częścią zestawu.

Nowy flagowiec Koreańczyków ma również procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli najnowszy SoC Qualcomma dla smartfonów klasy premium z Androidem. Następnie mamy 12 GB pamięci operacyjnej RAM i są to kości LPDDR5x. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 256, 512 GB lub 1 TB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh.

Samsung Galaxy S24 ma również aparat fotograficzny z głównym sensorem 200 MP. Jeden z teleobiektywów ma współpracować z nowym czujnikiem z 50-megapikselową matrycą, który zaoferuje obsługę 5-krotnego zoomu optycznego, a drugi zostanie połączony z sensorem 10 MP. Obiektyw ultraszerokokątny ma działać w powiązaniu z 12-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 12 megapikseli. Smartfon ma także Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7 oraz modem zapewniający łączność z sieciami 5G. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z One UI 6.1.

