Redmi Note 13 Pro Plus z ceną w Europie. A jaka będzie w Polsce?

Redmi Note 13 Pro Plus to wyczekiwany w Polsce średniak Xiaomi. Dowiadujemy się, jaka będzie cena smartfona w Europie. Dotyczy to także jego tańszego brata. Na tej podstawie możemy zgadnąć, jaka może być cena Redmi Note 13 Pro Plus nad Wisłą. Kwoty wydają się całkiem atrakcyjne. Zobaczmy, ile zapłacimy.

Redmi Note 13 Pro Plus to średniak Xiaomi, który w Chinach debiutował kilka tygodni temu. W Europie oraz Polsce na to urządzenie cały czas czekamy. Sporo osób zastanawia się nad tym, jaka może być cena tego telefonu na Starym Kontynencie i w naszym kraju. Rąbka tajemnicy na ten temat uchyla nam serwis źródłowy, który uzyskał informacje o kwotach.

Cena Redmi Note 13 Pro Plus w Europie

Cena Redmi Note 13 Pro Plus na Starym Kontynencie ma wynieść około 500 euro. Nie jest to kwota, która ma obowiązywać na wszystkich rynkach w Europie, a przybliżona i ma zależeć od lokalnych podatków (stawka VAT), ale w każdym razie będzie zbliżona do wspomnianej ceny. Model bez dopisku Plus w nazwie będzie trochę tańszy. Tu mówi się o kwocie na poziomie około 450 euro.

Redmi Note 13 Pro Plus i 13 Pro

Redmi Note 13 Pro Plus i tańszy model mają być sprzedawane w Europie w tej samej konfiguracji sprzętowej. Będą to smartfony mające po 12 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 512 GB miejsca na dane. Innych opcji sprzedażowych na terenie Starego Kontynentu Xiaomi ma nie przewidywać. Do wyboru mają być trzy warianty kolorystyczne obudowy — biały, czarny oraz niebieski.

W Polsce możemy zapłacić więcej

Polska cena Redmi Note 13 Pro Plus może być nieco wyższa, bo Xiaomi w ostatnim czasie stosowało często mniej korzystny przelicznik. 500 euro na dziś to 2170 zł. Możliwe jednak, że w kraju zapłacimy 2199 zł. Natomiast w przypadku tańszego smartfona może to być 1999 zł, a więc znów te kilkadziesiąt zł więcej względem aktualnego kursu. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

Smartfon jest ciekawy

Redmi Note 13 Pro Plus to ciekawy smartfon, którego specyfikacja techniczna jest całkiem konkretna. Urządzenie ma 6,67-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1.5K oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesor Mediatek MT6886, czyli Dimensity 7200 Ultra. Czip w przypadku europejskiej dystrybucji będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM, a dane będzie można przechowywać na 512 GB miejsca.

Ponadto Redmi Note 13 Pro Plus ma potrójny aparat fotograficzny, który jest całkiem ciekawie zaprojektowany. Główny obiektyw ze światłem f/1.7 współpracuje z 200-megapikselowym sensorem. Znajdziemy tu też obiektyw ultraszerokokątny z 8-megapikselowym czujnikiem i 2-megapikselową kamerkę do zdjęć makro. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Energię dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiej ładowarki o mocy 120 W.

