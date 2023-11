Nothing Phone 2a w drodze. Smartfon ma być znacznie tańszy

Nothing Phone 2a to nowy smartfon, którego cena ma być odczuwalnie niższa od ostatniego modelu marki. Będzie on tańszy, ale specyfikacja techniczna nie będzie wcale z najniższej półki. Wiemy, że telefon Nothing Phone 2a ma dostać 6,7-calowy ekran AMOLED oraz podwójny aparat fotograficzny z sensorem 50 MP.

Nothing Phone 2a to smartfon, który w przeciekach pojawia się pierwszy raz. Marka ma na koncie na razie dwa modele, z których ten ostatni nie był najtańszy. Nowe urządzenie ma jednak zadebiutować z atrakcyjniejszą ceną. Przy okazji do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna sprzętu. Zobaczmy sobie, co ten telefon ma do zaoferowania.

Ekran AMOLED 120 Hz

Plotki mówią o tym, że smartfon Nothing Phone 2a otrzyma ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które zostanie wyśrodkowane u góry. Widać to na poniższym zdjęciu, na którym uchwycono przód modelu. Wiemy, że ma to być wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED o przekątnej 6,7 cala i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Rozdzielczość nie została ujawniona, ale możemy być pewni, że będzie to Full HD+. Więcej parametrów w tym momencie nie jest znanych i na kolejne szczegóły na ten temat trzeba będzie poczekać.

Nothing Phone 2a ma ekran z dziurką

NothingOS 2.5 i Android 14

Nowy smartfon ma pracować pod kontrolą autorskiego oprogramowania firmy, którym jest NothingOS 2.5. Nakładka bazuje na systemie Android 14, czyli ostatniej wersji platformy Google i wprowadza szereg ulepszeń. Sprzęt ukrywa się pod nazwą kodową AIN142, co potwierdza poniższy zrzut ekranowy.

Pełna specyfikacja Nothing Phone 2a nieznana

Nothing Phone 2a skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic. Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że smartfon ma podwójny aparat fotograficzny z co najmniej jednym 50-megapikselowym sensorem. Następnie mamy przednią kamerkę, która pozwoli na robienie selfie w jakości do 16 megapikseli. Jest też bateria o nominalnej pojemności 4920 mAh. Tak więc na opakowaniu pewnie znajdzie się informacja o akumulatorze 5000 mAh. Moc ładowarki jest niewiadomą.

I to w zasadzie byłoby tyle. Tajemnicą pozostaje procesor znajdujący się pod obudową modelu Nothing Phone 2a. Źródło informacji nie wymieniło konkretnej jednostki, ale dodało, że ma to być konkretny SoC. Są pewne przypuszczenia, że może to być jeden ze Snapdragonów Qualcomma dla modeli z tak zwanej wyższej półki średniej.

Cena Nothing Phone 2a też nie jest znana, ale spekuluje się, że w Indiach może to być kwota w przedziale 30-35 tys. rupii (ok. 1430-1670 zł). Premiera telefonu powinna odbyć się w przyszłym roku. Możliwe, że nastąpi to jeszcze w pierwszej połowie 2024 r. Na więcej szczegółów musimy jeszcze poczekać. Te z pewnością poznamy jeszcze przed planowanym debiutem.

