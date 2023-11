Xiaomi 14 Ultra z konkretną kamerą. Flagowca kupimy w Polsce

Xiaomi 14 Ultra to flagowiec, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Smartfon powinien być dostępny także w Polsce. Tymczasem do sieci wyciekły nowe informacje związane z kamerą telefonu. Xiaomi 14 Ultra ma dostać konkretny aparat fotograficzny z czterema obiektywami z 50-megapikselowymi sensorami.

Xiaomi 14 Ultra to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Jego premiera odbędzie się w pierwszej połowie 2024 r. Pewne plotki mówią o tym, że może to nastąpić jeszcze w marcu. Tymczasem do sieci przedostały się nowe szczegóły związane z kamerą. Ma to być aparat fotograficzny, który zapewni duże możliwości. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Kamera Xiaomi 14 Ultra będzie konkretna

Aparat fotograficzny smartfona Xiaomi 14 Ultra ma zapewnić bardzo duże możliwości. Nowe informacje związane z kamerą tego telefonu przekazał chiński leaker Digital Chat Station, który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone informacje z obozu marki. Tak więc zapewne i tym razem coś jest na rzeczy.

Kamera modelu Xiaomi 14 Ultra ma składać się z czterech obiektywów. Źródło informacji twierdzi, że główny obiektyw szerokokątny zapewni zmienne światło przysłony w zakresie od f/1.6 do f/4.0. Będzie to więc duża zmiana względem poprzednika, gdzie do wyboru były tylko dwie różne opcje w postaci f/1.9 i f/4.0. Podobne rozwiązanie producent umieścił w telefonie 14 Pro.

Wszystkie cztery obiektywy z flagowca Xiaomi 14 Ultra mają współpracować z 50-megapikselowymi sensorami. Następnie mamy natywne ogniskowe aparatu, które mają wynosić 0,5x, 1x, 3,2x i 5x. Ponadto wcześniejsze plotki mówiły o tym, że jeden z teleobiektywów otrzyma bardzo unikalne, jak na telefony rozwiązanie. Ma to znacząco podnieść możliwości z zakresu obsługi zoomu, ale szczegóły wtedy nie zostały podane i na razie są owiane jeszcze sporą tajemnicą. Dotyczy to jednak konstrukcji kamery, która ma być dosyć przełomowa.

Flagowiec powinien być dostępny w Polsce

Xiaomi 14 Ultra w odróżnieniu od poprzedników powinien być dostępny do kupienia w Polsce. Poprzedni model wyszedł już poza rynek Państwa Środka w jakimś stopniu i wraz z kolejną generacją telefonu powinno to zostać rozszerzone o kolejne kraje z Europy. Pozostaje wierzyć, że na liście będzie również Polska.

Pod obudową Xiaomi 14 Ultra znajdzie się ostatni procesor Qualcomma dla flagowców z Androidem. Mowa oczywiście o czipie Snapdragon 8 Gen 3. Jest to bardzo mocny układ, który ma być wspomagany przez pamięć RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane zostaną przeznaczone szybkie kości UFS 4.0. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 14 z nakładką HyperOS. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać. Pełna specyfikacja techniczna smartfona nie jest na razie znana.

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło