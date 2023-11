OnePlus 12 5G w wersji global z datą premiery. Kiedy debiut smartfona?

OnePlus 12 5G w wersji global zostanie zaprezentowany po kilku tygodniach od modelu z Chin. Kiedy odbędzie się debiut? Została ujawniona dokładna data premiery. Nastąpi to pod koniec stycznia 2024 r. Smartfon OnePlus 12 5G zapowiada się na naprawdę ciekawego flagowca. Zobaczmy sobie, co już o nim wiadomo.

OnePlus 12 5G to smartfon, którego data premiery została potwierdzona całkiem niedawno. Dotyczyło to jednak Chin, gdzie telefon zadebiutuje na początku grudnia. Kiedy natomiast zobaczymy wariant global? W tym przypadku również doszukano się konkretnych informacji i wygląda na to, że względem prezentacji w Państwie Środka upłynie kilka tygodni.

Premiera OnePlus 12 5G global w styczniu

Datą premiery OnePlus 12 5G w Chinach jest 5 grudnia. Kiedy nastąpi debiut wersji global? Informacje na ten temat znaleziono na zagranicznych stronach producenta. Tam pojawia się szczegół o kampanii marketingowej, która potrwa do 23 stycznia. Ten ostatni termin jest dniem ostatecznym przed prezentacją. Tak więc wszystko jest jasne.

Datą premiery OnePlus 12 5G w wersji global jest 24 stycznia

To oznacza, że datą premiery flagowca OnePlusn 12 5G w edycji global jest 24 stycznia. Tego dnia odbędzie się debiut międzynarodowej edycji smartfona i pewnie niedługo po tym rozpocznie się przedsprzedaż. Nieco wcześniej zapewne poznamy ceny w Europie, które z pewnością będą nieco wyższe względem wariantu telefonu z rynku chińskiego.

Trzy kolory obudowy i ciekawy design

Firma nie czekała do oficjalnej premiery telefonu OnePlus 12 5G i ujawniła jego design już teraz. Zrobiono to za sprawą oficjalnego filmu, który można obejrzeć poniżej. Ponadto opublikowano zdjęcia oraz rendery prasowe, które prezentują nowego flagowca w pełnej krasie. Smartfon z pewnością prezentuje się naprawdę dobrze.

OnePlus 12 5G trafi do sprzedaży w trzech kolorach obudowy. Są to biały, czarny oraz ciemnozielony. Świetnie prezentuje się przede wszystkim ostatni z wariantów kolorystycznych urządzenia. Można dostrzec także przeprojektowany aparat fotograficzny, który ma zapewnić duże możliwości z zakresu robienie zdjęć oraz nagrywania wideo. Nowością jest m.in. obiektyw peryskopowy, który ma zapewnić duże możliwości z zakresu zoomu.

Wiemy też, że OnePlus 12 5G ma najnowszy procesor Qualcomma dla flagowców z Androidem. Mowa oczywiście o czipie Snapdragon 8 Gen 3, który oferuje bardzo dużą wydajność. Producent potwierdził, że będzie on wspomagany przez pamięć RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono szybkie kości UFS 4.0.

Nowy flagowiec ma również dostać ekran OLED o dużej jasności na poziomie 3000 nitów oraz rozdzielczości QHD+. Przekątna wyniesie około 6,7 cala. Ponadto nie zabraknie baterii o pojemności ponad 5000 mAh, która ma wspierać technologię szybkiego ładowania akumulatora.

