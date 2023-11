Xiaomi Pad 7 Pro w drodze. Wycieka częściowa specyfikacja tabletu

Xiaomi Pad 7 Pro to tablet, którego premiera odbędzie się w 2024 r. Tymczasem już teraz, za sprawą kodu Mi, do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Tablet Xiaomi Pad 7 Pro otrzyma 10-calowy ekran z odświeżaniem obrazu w 144 Hz oraz mocny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Xiaomi Pad 7 Pro to nowy tablet, który już pojawiał się w przeciekach. Premiera sprzętu nie odbędzie się w tym roku. Wiemy, że urządzenie ma trafić do oferty dopiero w 2024 r. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Stało się to za sprawą kodu Mi, gdzie doszukano się informacji o modelu ukrywającym się pod nazwą kodową Sheng.

Tablet Xiaomi Pad 7 Pro ma ekran o przekątnej 10 cali, a więc mniejszy względem poprzednika. Obraz będzie prezentowany w rozdzielczości 1480 × 2367 pikseli i odświeżaniem na poziomie 144 Hz. Za obliczenia ma tu odpowiadać procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Rozmiary pamięci RAM i na dane nie są znane.

Pełna specyfikacja tabletu Xiaomi Pad 7 Pro nieznana

Na razie kompletna specyfikacja techniczna tabletu Xiaomi Pad 7 Pro nie jest jeszcze znana. Wiemy jednak, że urządzenie otrzyma cztery głośniki oraz podwójny aparat fotograficzny. Ma on składać się z obiektywu szerokokątnego oraz czujnika głębi. Na więcej szczegółów przyjdzie nam jeszcze poczekać. Sprzęt ma pojawić się w ofercie w pierwszej połowie 2024 r.

