Realme GT5 Pro z datą premiery. Smartfon otrzyma konkretny teleobiektyw

Realme GT5 Pro to flagowiec, którego debiut jest blisko. Została podana data premiery i wiemy, że urządzenie ma dostać teleobiektyw o dużych możliwościach. W modelu Realme GT5 Pro zostanie on połączony z sensorem Sony IMX890. Aparat peryskopowy smartfona ma obsługiwać 120-krotny zoom cyfrowy i jest drogi w produkcji.

Realme GT5 Proto smartfon, którego debiut jest zapowiadany już od dłuższego czasu. W zeszłym tygodniu producent udostępnił nowe szczegóły obejmujące aparat fotograficzny. W końcu została także ujawniona data premiery. Flagowiec zadebiutuje w przyszłym miesiącu i ma otrzymać konkretny teleobiektyw.

Data premiery Realme GT5 Pro znana

Datą premiery smartfona Realme GT5 Pro jest 7 grudnia. Tego dnia telefon zostanie zaprezentowany w trakcie specjalnej konferecji. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14:00 lokalnego czasu. U nas będzie wtedy wczesny ranek. Event ma upłynąć pod hasłem „uchwyć maksimum”. Wiemy, że jest to związane z aparatem fotograficznym telefonu.

Termin w postaci 7 grudnia dotyczy oczywiście tylko jednego rynku. Mowa o Chinach i tam odbędzie się premiera. W Europie poczekamy dłużej. Do kiedy? Tego na razie nie wiadomo, ale można się jednak spodziewać, że nastąpi to w styczniu 2024 r. Najpóźniej w lutym.

Smartfon otrzyma konkretny teleobiektyw

Realme GT5 Pro to smartfon, który przez producenta zachwalany jest już teraz pod kątem dużych możliwości z zakresu fotografowania. Jeden z przedstawicieli marki, Xu Qi Chase przekazał na łamach społecznościówki Weibo, że zastosowano tu pierwszą konstrukcję tego typu ze stali nierdzewnej, która jest mocna i odporna na zużycie oraz doskonale zintegrowana z promieniową teksturą soczewki. Dzięki temu całość ma bardziej naturalny wygląd.

Marka twierdzi, że Realme GT5 Pro ma być „nowym królem obrazowania teleobiektywem”. Wykorzystano tu rozwiązanie, które jest 4,5 razy droższe w produkcji od podobnych konstrukcji montowanych w smartfonach, ale taka inwestycja była warta implementacji i ma poprawić możliwości z zakresu robienia zdjęć.

Teleobiektyw modelu Realme GT5 Pro został połączony z sensorem 1/1.56″ i jest to Sony IMX890, który przebija OMNIVISION 64B o 76 proc. oraz Samsung ISOCELL JN1 o 104 proc. Obiektyw ma światło przysłony f/2.6, który wspiera OIS i EIS odpowiedzialne za stabilizacje obrazu. Zoom optyczny ma być 3-krotny, a cyfrowy aż 120-krotny. Czułość świetlna w porównaniu do JN1 jest o 215 proc. większa. Pozwoli to na robienie lepszych zdjęć w słabych warunkach oświetleniowych oraz uchwytywanie świetnych obrazów w dowolnym momencie.

Ponadto Realme GT5 Pro otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Wiemy, że ten czip również ma zapewnić lepsze możliwości z zakresu przetwarzania obrazów, a więc znacząco wspomoże działanie aparatu fotograficznego.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło