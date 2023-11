Samsung Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition to składany smartfon, który powstał we współpracy z paryskim projektantem mody. Urządzenie z pewnością jest z klasą i prezentuje się nietuzinkowo. Składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip5 w edycji Maison Margiela będzie dostępny na wybranych rynkach. Cena nie jest znana.

Samsung Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition to składany smartfon z klasą i to dosłownie. Jest to wspólne dzieło koreańskiej firmy oraz znanego projektanta z Paryża. Współpraca została nawiązana w zeszłym roku i zaowocowało to pierwszym urządzeniem sygnowanym nazwiskiem Margieli. W tym tygodniu ogłoszono kolejną kolaborację z francuskim domem mody, czego efekty końcowe możemy podziwiać w postaci nowego telefonu. Ten z pewnością prezentuje się bardzo nietuzinkowo.

Samsung Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition wygląda świetnie

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition prezentuje się naprawdę ładnie. Koreańczycy w komunikacie prasowym stwierdzili, że nawiązali współpracę z paryskim projektantem, „aby dostarczyć urządzenie osobom pragnącym świeżości i niekonwencjonalności”. Patrząc się na nowy telefon trudno tego odmówić.

Samsung Galaxy Z Flip5 opracowany we współpracy z projektantem Maison Margiela wygląda bardzo ekskluzywnie. Urządzenie zapakowano w białe pudełko podzielone na strefy. Tam umieszczono telefon oraz dedykowane mu akcesoria. Są to specjalne etui wykonane z tworzywa sztucznego oraz skóry wraz z dodatkowymi kartami dla jednej z części obudowy, które można umieścić pod casem.







Samsung Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition

Telefon ma także zmodyfikowane oprogramowanie. Samsung Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition ma nowe tapety oraz ikonki, a motyw dostosowuje się do jednej z kart, która znajduje się w opakowaniu ze składanym smartfonem. Wygląda to z pewnością bardzo ciekawie i trzeba przyznać, że pomysł jest nietuzinkowy.

Składany smartfon z klasą na wybranych rynkach

Samsung Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition to składany smartfon, który ma trafić do sprzedaży tylko na wybranych rynkach. Wiemy, że urządzenie ma być dostępne do kupienia od 30 listopada. Cena nie została podana, ale z pewnością będzie odczuwalnie wyższa względem zwykłej wersji tego telefonu.

Samsung i Maison Margiela w dalszym ciągu zaskakują branżę, łamiąc konwencje i normy oraz wspierając tych, którzy poszukują indywidualności. Ta druga współpraca obu marek łączy modę i technologię, podchodząc do zaawansowanego technologicznie urządzenia w sposób podobny do konstrukcji odzieży haute couture. Chcemy, aby dzięki tej współpracy konsumenci mogli odkryć swoją tożsamość i wyrazić ją bez ograniczeń. – powiedziała Stephanie Choi, wiceprezes i dyrektor ds. marketingu Mobile eXperience Business w Samsung Electronics.

Samsung lubuje się w tego typu limitowanych edycjach własnych smartfonów. Wcześniej w tym roku pojawiła się specjalna wersja ostatniego flagowca z S Pen. Mowa o modelu S23 Ultra Limited Edition, który sprzedawano z dedykowanymi akcesoriami.

