HyperOS to nowe oprogramowanie dla telefonów Xiaomi. Aktualizacja w grudniu trafi na kolejne modele. Została udostępniona lista smartfonów Xiaomi oraz tabletów, które otrzymają uaktualnienie do HyperOS w drugiej fali. Na liście są m.in. telefony z serii 12S i 12 oraz Redmi K50. Pełny wykaz znajduje się w treści.

HyperOS to nowa nakładka chińskiej marki, która po kilkunastu latach zastąpiła MIUI. Wiemy, że będzie ona dostępna również w wersji global. Aktualizacja trafiła już na pierwsze sprzęty, a co z pozostałymi? Została udostępniona lista smartfonów, które mają otrzymać software w niedługim czasie. Zobaczmy sobie, co to za sprzęty.

Lista smartfonów Xiaomi z aktualizacją do HyperOS w grudniu

Aktualizacja HyperOS ma zacząć trafiać na kolejne sprzęty Xiaomi od przyszłego miesiąca. Lista smartfonów i tabletów obejmuje kilkanaście sprzętów. Ich wykaz widoczny jest niżej.

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro Special Edition

seria Redmi K50 (4 modele)

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Jak już wspomnieliśmy, wymienione wyżej urządzenia zaczną otrzymywać uaktualnienie do HyperOS od grudnia, ale dotyczy to na razie tylko jednego rynku. Są to sprzęty pochodzące z rodzimego kraju Xiaomi, czyli z chińskiej dystrybucji. W Europie aktualizacja będzie udostępniana nieco później.

