Google Pixel 8a na zdjęciach. Makieta smartfona ujawnia design

Google Pixel 8a to smartfon, który zadebiutuje dopiero w 2024 r. Tymczasem do sieci przedostały się zdjęcia, które ujawniają design telefonu. Na fotkach została uchwycona makieta modelu Google Pixel 8a, która pokazuje nam urządzenie z niemal każdej strony. Zobaczmy, co producent szykuje z myślą o tym smartfonie.

Google Pixel 8a to smartfon, który w przeciekach pojawia się od kilku miesięcy. Premiera urządzenia odbędzie się dopiero za niespełna pół roku. Powinno to nastąpić w drugim kwartale 2024 r. Tymczasem do sieci przedostały się zdjęcia, na których została uwieczniona makieta telefonu. Ta ujawnia nam planowane zmiany oraz design urządzenia.

Makieta Google Pixel 8a na zdjęciach

Zdjęcia makiety modelu Google Pixel 8a ujawniają nam wygląd smartfona z niemal każdej strony. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że zmiany są bardzo niewielkie. I tak rzeczywiście jest. Telefon ma płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Na jednym z boków obudowy widać przyciski, które są bardzo podobnie rozmieszczone. Nie widać tutaj jednak linii odpowiedzialnych za anteny.

Makieta smartfona Google Pixel 8a

Aparat fotograficzny smartfona Google Pixel 8a też jest bliźniaczo podobny. Widzimy dwa obiektywy, z których jeden jest nieco większy od drugiego i są umieszczone na charakterystycznej wyspie. Obok znajduje się dioda doświetlająca LED w kształcie okręgu. Tak więc zmian względem poprzednika rzeczywiście jest bardzo mało.

Pod obudową procesor Tensor G3

Sercem smartfona Google Pixel 8a będzie procesor Tensor G3. Jest to ten sam SoC, który znajdują się pod obudową modeli 8 i 8 Pro. To mocny czip, choć wydajnością nie dorównuje najnowszym Snapdragonom Qualcomma. Spodziewajmy się, że układ w tym telefonie będzie wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca.

Google Pixel 8a ma także ekran o przekątnej 6,1 cala i jest to panel wykonany w technologii OLED-owej. Obraz będzie prezentowany w rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem na poziomie 90 Hz. Aparat fotograficzny powinien składać się z sensorów mających 64- i 13-megapikselowe matryce. Przednia kamerka również powinna pozwolić robić zdjęcia w jakości do 13 megapikseli. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 14.

Premiera dopiero za kilka miesięcy

Google Pixel 8a to smartfon, którego premiera powinna odbyć się dopiero w pierwszej połowie 2024 r. Spodziewamy się, że nastąpi to w maju, kiedy to odbędzie się kolejna konferencja z cyklu I/O. Tam zobaczymy m.in. system Android 15 oraz wiele innych nowości. Cena powinna zostać utrzymana na poziomie poniżej 500 dolarów. Na więcej informacji o nowym telefonie będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

źródło: opracowanie własne