Samsung Galaxy S24 Ultra na żywo. Tak wygląda nowy flagowiec z S Pen

Samsung Galaxy S24 Ultra doczekał się przecieku na kilka tygodni przed premierą. Do sieci przedostały się zdjęcia, które prezentują telefon na żywo. To pierwszy raz, gdy nowy flagowiec z S Pen pozuje na fotkach. Plotki związane ze zmianami w smartfonie Samsung Galaxy S24 Ultra doczekały się potwierdzenia.

Samsung Galaxy S24 Ultra to nowy flagowiec z piórkiem S Pen, który obecnie jest w ogniu przecieków. Co w zasadzie nie dziwi, bo do premiery pozostało już tylko kilka tygodni. Smartfon zbliża się wielkimi krokami i stał się właśnie obiektem wielkiego wycieku. Do sieci przedostały się zdjęcia, które prezentują urządzenie na żywo.

Nowy flagowiec z S Pen pozuje na żywo

Do sieci przedostały się trzy zdjęcia modelu Samsung Galaxy S24 Ultra, które udostępnił w serwisie X David Martin. Autentyczność tych fotek potwierdził uznany leaker Ice Universe, który w przeszłości bardzo często serwował nam sprawdzone plotki z obozu koreańskiej marki. Coś więc z pewnością jest na rzeczy. Rzućmy sobie na te fotki okiem.

Zdjęcia prezentują nam smartfona Samsung Galaxy S24 Ultra na żywo w kolorze Titanium Gold. Na fotkach widać chyba najważniejszą ze zmian. Tą jest niemal płaski ekran, gdzie dotychczas firma stawiała na zakrzywione wyświetlacze. Przyszedł czas na coś nowego, co podobno ma być rozwiązaniem na plus i ma poprawić pracę z urządzeniem, ale na tego typu osądy jeszcze lepiej poczekać.

Z boku widać nieco zaokrągloną ramkę, która została wykonana z tytanu. Samsung Galaxy S24 Ultra będzie kolejnym smartfonem z takim rozwiązaniem po iPhone’ach 15 Pro. Trzeba przyznać, że urządzenie prezentuje się ładnie i zgrabnie.

Aparat modelu Samsung Galaxy S24 Ultra znajomy

Samsung Galaxy S24 Ultra ma aparat fotograficzny bardzo podobny do tego, który ma tegoroczny flagowiec z piórkiem S Pen. Kamera jest podobnie zaprojektowana, ale oczywiście otrzyma szereg ulepszeń. Najważniejszą zmianą jest chyba wymiana jednego z sensorów dla teleobiektywów na 50-megapikselowy czujnik. Mimo to możliwości zoomu optycznego mają zostać zdegradowane z 10x do 5x, co trzeba mieć na uwadze.

Leaker Ice Universe twierdzi, że zoom 5x robi ładne zdjęcia. Jednak Samsung Galaxy S24 Ultra w przypadku wyboru opcji 10x radzi sobie słabo. Fotki mają dużo szumów. Nie wiadomo, czy jest to wina sprzętowa lub też oprogramowania. To drugie znajduje się już na niemal finalnym etapie, a więc czasu na poprawki jest coraz mniej.

Premiera nowych flagowców Koreańczyków ma odbyć się 17 stycznia, czego Samsung na razie jeszcze nie potwierdza. Zobaczymy trzy nowe telefony, z których najciekawszym będzie oczywiście Galaxy S24 Ultra. Niedługo po Unpacked ma ruszyć przedsprzedaż, a rynkowy debiut ma odbyć się pod koniec tego samego miesiąca.

