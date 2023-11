Realme 12 Pro Plus otrzyma mocny czip. Wycieka częściowa specyfikacja

Realme 12 Pro Plus to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. W sieci pojawiły się nowe informacje związane ze specyfikacją techniczną. Obejmują one czip, którym ma być Snapdragon 7 Gen 3. To oznacza, że pod obudową modelu Realme 12 Pro Plus znajdzie się jeden z ostatnich układów Qualcomma.

Realme 12 Pro Plus to superflagowiec marki, który zbliża się wielkimi krokami. Smartfon był już obiektem przecieków. Znana jest częściowa specyfikacja techniczna telefonu oraz jego wygląd z tyłu obudowy. Teraz dowiadujemy się, jaki procesor ma odpowiadać za obliczenia w tym urządzeniu.

Pod obudową Snapdragon 7 Gen 3

Za obliczenia w modelu Realme 12 Pro Plus ma odpowiadać czip SM7550. Takie informacje przekazał sprawdzony w przeszłości leaker Digital Chat Station, który często serwował nam sprawdzone plotki z obozu chińskiej marki. Co to za procesor? To inna nazwa układu Snapdragon 7 Gen 3, który Qualcomm stworzył z myślą o tak zwanych modelach z wyższej półki średniej.

Snapdragon 7 Gen 3, który trafi pod obudowę modelu Realme 12 Pro Plus, miał zapowiedź niedawno. SoC został wykonany w 4-nm litografii i składa się z ośmiu rdzeni CPU Kryo, które są taktowane zegarem do 2,63 GHz. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada GPU Adreno kolejnej generacji, który oferuje do 50 proc. lepszą wydajność w grach oraz podobnych zastosowaniach.

Ponadto Snapdragon 7 Gen 3 współpracuje z modemem 5G X63, który zapewnia prędkość pobierania danych do 5 Gbps. Następnie mamy FastConnect 6700, który odpowiada za obsługę Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3. Warto też wspomnieć o nowym NPU Hexagon, który oferuje do 60 proc. lepszą wydajność w przełożeniu na zapotrzebowanie na energię. Wbudowany kontroler pamięci RAM obsługuje kości typu LPDDR5-3200.

Realme 12 Pro Plus ma aparat peryskopowy

Wiemy też, że Realme 12 Pro Plus otrzyma potrójny aparat fotograficzny, którego poszczególne elementy umieszczono na okrągłej wyspie. Potwierdza to nam render telefonu, który jakiś czas temu przedostał się do sieci i jest widoczny poniżej. Widzimy, że jeden z obiektywów jest peryskopowy, a to pozwala nam przypuszczać, że pojawią się duże możliwości z zakresu zoomu.

Aparat peryskopowy z modelu Realme 12 Pro Plus ma współpracować z 64-megapikselowym sensorem OmniVision OV64B, który ma obsługiwać 3-krotny zoom optyczny. Pozostałe dwa obiektywy to kamery szeroko i ultraszerokokątne, ale połączone z nimi czujniki nie są na razie znane.

Pełna specyfikacja smartfona Realme 12 Pro Plus nie jest na razie znana. Możemy jednak spodziewać się ekranu z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, który zaoferuje obraz w rozdzielczości 1.5K i przekątną na poziomie około 6,7 cala. Bateria zapewne ma pojemność około 5000 mAh i będzie wspierać szybkie ładowanie. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 14 z nową nakładką producenta.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło