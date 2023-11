OnePlus 12 5G otrzyma trzy kolory obudowy. Producent szykuje coś jeszcze

OnePlus 12 5G to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Producent ujawnił planowane kolory obudowy urządzenia. W drodze jest także niespodzianka powiązana z drewnianym wykończeniem. Są pewne podejrzenia, że może to być limitowana edycja OnePlus 12 5G, ale firma może szykować coś innego.

OnePlus 12 5G to smartfon, którego debiut odbędzie się w przyszłym miesiącu. Została podana data premiery i wiemy, że zbiegnie się to z wydarzeniem poświęconym dziesięcioleciu firmy. Teraz dowiadujemy się, jakie kolory obudowy szykuje producent z myślą o nowym flagowcu. Ponadto w drodze jest pewna niespodzianka.

Smartfon OnePlus 12 5G dostanie trzy kolory obudowy

Producent na łamach własnych mediów społecznościowych ujawnił, że w planach dla modelu OnePlus 12 5G są trzy kolory obudowy. Opublikowano trzy grafiki, które ukazują nam biały, czarny oraz ciemnozielony odcień. Wygląda to ciekawie i widzimy, że marka w ostatnim czasie upodobała sobie ciemną zieleń. Możemy się domyślać, że ten wariant kolorystyczny będzie przewodni i w materiałach promocyjnych będzie pojawiać się najczęściej.

Nowe kolory obudowy dla modelu OnePlus 12 5G zostały potwierdzone w przypadku chińskiego rynku. Czy wszystkie z nich trafią także do Europy, to przekonamy się z czasem. Debiut na rynkach międzynarodowych ma odbyć się w styczniu i wiemy, że dotyczy to nie tylko jednego smartfona, a całej serii. Dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo, że wtedy pojawi się także model 12R, który w Chinach będzie sprzedawany w ramach linii Ace.

Niespodzianka na dziesięciolecie firmy

Jak dobrze wiemy, premiera modelu OnePlus 12 5G zbiegnie się z 10-leciem istnienia marki i grudniowe wydarzenie zostanie także poświęcone tej uroczystości. Leaker Digital Chat Station, który w przeszłości bardzo często serwował nam sprawdzone informacje z obozu marki, udostępnił na swoim profilu zdjęcie widoczne poniżej. Tak, dobrze widzicie!

Wygląda na to, że z myślą o smartfonie OnePlus 12 5G producent może szykować mały powrót do korzeni. Na razie jednak nie ma pewności, że dotyczy to specjalnej wersji telefonu z obudową wykonaną z drewna. Są to podejrzenia, że w ofercie może jedynie pojawić się taki case dla tego modelu. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się w niedługim czasie, ale z pewnością będzie to miły dla oka powrót do przeszłości.

Premiera na początku grudnia

Data premiery smartfona OnePlus 12 5G jest już znana. Wiemy, że firma planuje obchodzić 10-lecie istnienia 4 grudnia. Tego samego dnia odbędzie się w Chinach prezentacja nowego flagowca. W Europie jednak poczekamy trochę dłużej, bo do stycznia 2024 r. W tym drugim przypadku konkretny termin nie jest na razie znany.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

źródło