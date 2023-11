Samsung Galaxy A35 5G na renderach. Wycieka częściowa specyfikacja

Samsung Galaxy A35 5G to nowy średniak koreańskiej marki. Do sieci przedostały się rendery, które ujawniają design smartfona. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy A35 5G. Urządzenie ma 6,6-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ oraz procesor MediaTek Dimensity 1080.

Samsung Galaxy A35 5G to nowy smartfon Koreańczyków, którego premiera powinna odbyć się wraz z modelem A55. To oznacza, że urządzenie powinno zostać zaprezentowane w okolicy marca 2024 r. Tymczasem mamy okazję zobaczyć rendery, które przygotował niezastąpiony Steve Hemmerstoffer. W ten sposób poznajemy wygląd sprzętu. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna.

Rendery smartfona ujawniają design

Rendery modelu Samsung Galaxy A35 5G opracowane przez Onleaks ujawniają nam design smartfona. Widzimy, że ten utrzymany jest we wzornictwie, na które producent zdecydował się jakiś czas temu. Telefon ma płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Natomiast z tyłu umieszczono potrójny aparat fotograficzny, którego obiektywy znajdują się w wystających pierścieniach. Urządzenie ma złącze USB C, ale zostało pozbawione klasycznego portu słuchawkowego. Wymiary to 161,6 × 77,9 × 8,3 mm.







Samsung Galaxy A35 5G

6,6-calowy ekran i nieznany procesor

Samsung Galaxy A35 5G ma ekran Super AMOLED o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości Full HD+. Spodziewajmy się, że odświeżanie obrazu będzie odbywać się w 120 Hz, a jasność maksymalna przekroczy wartość 1000 nitów. Następnie mamy nieznany procesor. W tym roku producent zdecydował się na układ MediaTek Dimensity 1080. Jest to 6-nm czip, który składa się z dwóch rdzeni Cortex-A78 pracujących z zegarem do 2,6 GHz i sześciu Cortex-A55 z częstotliwością 2,0 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada GPU Arm Mali-G68 MC4. Na co padło na 2024 r., to przekonamy się wkrótce. Poza tym spodziewajmy się 6 lub 8 GB pamięci RAM oraz 128 lub 256 GB miejsca na dane.

Potrójny aparat i bateria 5000 mAh

Wiemy również, że Samsung Galaxy A35 5G ma potrójny aparat fotograficzny, którego główny obiektyw współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Informacje o pozostałych nie są znane. Zapewne jednak można liczyć na obiektyw ultraszerokokątny i kamerkę do zdjęć makro. Bateria ma pojemność 5000 mAh i zapewni wsparcie dla ładowarki o mocy 25 W. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką One UI 6. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy A35 5G – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

nieznany procesor

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie — brak szczegółów.

aparat fotograficzny 50 MP

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

161,6 × 77,9 × 8,3 mm

Android 14 z One UI 6

