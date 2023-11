Oppo Reno 11 Pro zaprezentowany. Cena i specyfikacja smartfona

Oppo Reno 11 Pro to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Marka przez ostatnie dni podgrzewała atmosferę przed debiutem i teraz się go doczekaliśmy. Znana jest cena i specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,74-calowy ekran OLED

Oppo Reno 11 Pro ma ekran OLED-owy, który jest zakrzywiony i ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie. Jest to panel o przekątnej 6,74 cala i rozdzielczości 2772 × 1240 pikseli. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 120 Hz, a próbkowanie dotyku z częstotliwością 240 Hz. Wyświetlacz oferuje obsługę szerokiej gamy kolorów (P3) i jasność szczytową w postaci 1600 nitów.

Procesor Snapdragon 8+ Gen 1

Sercem smartfona Oppo Reno 11 Pro jest procesor Snapdragon 8+ Gen 1. To SoC Qualcomma dla flagowców sprzed dwóch generacji, który to jednak nadal oferuje dużą wydajność i jest chętnie wybierany przez producentów telefonów. Ci montują go w urządzeniach z tak zwanej wyższej półki średniej. Czip wspomagany jest przez 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 3.1.

Cena Oppo Reno 11 Pro atrakcyjna

Cena Oppo Reno 11 Pro nie jest wygórowana. Przeciwnie, bo smartfon został całkiem dobrze wyceniony. Urządzenie w podstawowej wersji kosztuje 3499 juanów (ok. 1975 zł). Natomiast model z większą pamięcią jest droższy o 300 juanów. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne. W Chinach obecnie trwa przedsprzedaż, a rynkowy debiut zaplanowano na 1 grudnia.

Potrójny aparat fotograficzny, który wizualnie jest potworkiem

Aparat fotograficzny Oppo Reno 11 Pro oferuje całkiem sporo możliwości, ale sam projekt wygląda niezbyt ciekawie i sprawia wrażenie, jakby każdy z elementów był z innej bajki. Przejdźmy jednak do możliwości kamery. Główny sensor to 50-megapikselowy Sony IMX890. Obiektyw ultraszerokokątny współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem. Natomiast teleobiektyw z podwójnym zoomem optycznym połączono z 32-megapikselowym Sony IMX709. Przednia kamera ma ten sam sensor.

Bateria 4700 mAh z SuperVOOC

Pod obudową smartfona Oppo Reno 11 Pro znajduje się bateria o pojemności 4700 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie w postaci technologii SuperVOOC o mocy 80 W. Producent deklaruje, że pełne naładowanie trwa zaledwie 27 min. Całość waży 190 g i pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką ColorOS 14. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Oppo Reno 11 Pro – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 2772 × 1240 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 32 MP

bateria o pojemności 4700 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

192 g

Android 14 z ColorOS 14

