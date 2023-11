Samsung Galaxy A15 5G na renderach. Jest też cena i specyfikacja

Samsung Galaxy A15 5G to nowy smartfon marki, którego premiera powinna odbyć się na początku 2024 r. Do sieci przedostały się rendery, które ujawniają nam design oraz częściowa specyfikacja techniczna. Znana jest także przybliżona cena modelu Samsung Galaxy A15 5G i ta wydaje się być bardzo atrakcyjna.

Samsung Galaxy A15 5G to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie pojawiało się już w przeciekach. Teraz mamy okazję zobaczyć rendery, które pochodzą z materiałów prasowych producenta. Cena oraz częściowa specyfikacja techniczna przedostały się do sieci wcześniej.

Ekran Infinity-U o rozdzielczości Full HD+

Ekran modelu Samsung Galaxy A15 5G to panel typu Infinity-U, a więc ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Wyświetlacz ma przekątną 6,5 cala oraz rozdzielczość Full HD+. Wiemy też, że odświeżanie obrazu ma odbywać się w zakresie do 90 Hz. Więcej parametrów nie jest na razie znanych.

Samsung Galaxy A15 5G ma ekran Infinity-U

Procesor MediaTek Dimensity 6100+

Za obliczenia w smartfonie Samsung Galaxy A15 5G ma odpowiadać procesor Dimensity 6100+. Jest to 8-rdzeniowy czip firmy MediaTek, który składa się z dwóch rdzeni Cortex-A76 2,2 GHz oraz sześciu Cortex-A55 2,0 GHz. Przetwarzanie grafiki powierzono układowi GPU Arm Mali-G57 MC2. SoC jest wspomagany przez 6 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena modelu Samsung Galaxy A15 5G atrakcyjna

Dokładna cena smartfona Samsung Galaxy A15 5G nie jest na razie znana, ale plotki mówią o tym, że sprzęt trafi do sprzedaży za kwotę około 149 dolarów. Nie będzie to więc drogie urządzenie, a przeciwnie – takie, które powinno być dostępne dla większości. Do wyboru będzie kilka wariantów kolorystycznych obudowy, ale rendery ujawniają nam tylko niebieski odcień.

Samsung Galaxy A15 5G

Potrójny aparat fotograficzny

Samsung Galaxy A15 5G ma aparat fotograficzny z trzema obiektywami, które umieszczono w wystających pierścieniach. Główny współpracuje z 50-megapikselowym sensorem i obsługuje 10-krotny zoom cyfrowy. Kamerka do zdjęć makro została wymieniona na obiektyw ultraszerokokątny z 5-megapikselowym czujnikiem. Całość zamyka aparat 2 MP w roli czujnika głębi. Przednia kamerka umożliwi robienie selfie w jakości do 13 megapikseli.

Samsung Galaxy A15 5G ma potrójny aparat

Bateria 5000 mAh

Energię w smartfonie Samsung Galaxy A15 5G dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że ma ona wspierać standardowe ładowanie o mocy 25 W, przy którym Koreańczycy upierają się od lat. W przeciwieństwie do chińskich producentów telefonów. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką One UI 5. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy A15 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran Infinity-U 90 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Dimensity 6100+

6 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci o pojemności do 1 TB

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

160,2 × 76,8 × 8,4 mm

Android 13 z One UI 5

