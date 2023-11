POCO F6 5G to Redmi K70e. Wyciekają zdjęcia i specyfikacja

POCO F6 5G to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Nie będzie to zupełnie nowe urządzenie, a przebrandowany model Redmi K70e. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Wiemy, że POCO F6 5G otrzyma procesor MediaTek Dimensity 8300-Ultra i 6,67-calowy ekran OLED.

POCO F6 5G to smartfon, którego premiera odbędzie się w niedługim czasie. Najpierw jednak zadebiutuje jego protoplasta w postaci Redmi K70e, który doczekał się sporego przecieku. Do sieci wyciekły dwa zdjęcia oraz częściowa specyfikacja techniczna modelu. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Płaski ekran OLED 1.5K

POCO F6 5G i Redmi K70e otrzyma płaski wyświetlacz OLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Jest to 6,67-calowy, 12-bitowy panel o rozdzielczości 1.5K. Następnie mamy odświeżanie obrazu w 120 Hz oraz ściemnianie PWM na poziomie 1920 Hz. Źródło informacji wspomina także o jasności maksymalnej na poziomie 1800 nitów. Pod wyświetlaczem zostanie umieszczony czytnik linii papilarnych.

Procesor MediaTek Dimensity 8300-Ultra

Sercem smartfona POCO F6 5G jest procesor MediaTek Dimensity 8300-Ultra. Będzie to podrasowana wersja czipu z czterema rdzeniami Cortex-A715 i czterema Cortex-A510. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Arm Mali-G615 MC6, który oferuje do 60 proc. lepszą wydajność od poprzednika. SoC będzie wspomagany przez pamięć RAM typu LPDDR5X, a na dane przeznaczono do 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0. Niestety rozmiar RAM-u nie jest znany i na te informacje przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Potrójny aparat 64 MP

POCO F6 5G i Redmi K70e otrzymają potrójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw ma współpracować z 64-megapikselowym sensorem. Następnie mamy kamerę ultraszerokokątną z 8-megapikselowym czujnikiem i dodatkowy aparat 2 MP. Przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli.

Bateria 5500 mAh z szybkim ładowaniem

Energię w smartfonie POCO F6 5G dostarczy bateria o pojemności 5500 mAh. Wiemy, że akumulator ma wspierać szybkie ładowanie o mocy 90 W. Ponadto wiadomo, że urządzenie zamknięto w obudowie o grubości 8,05 mm i wadze poniżej 200 g. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką producenta i jest nią HyperOS. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

POCO F6 5G / Redmi K70e – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1.5K

procesor MediaTek Dimensity 8300-Ultra

pamięć RAM typu LPDDR5X

do 1 TB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

198 g

Android 14 z HyperOS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora WhatsApp

źródło