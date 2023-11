Samsung Galaxy S24 z datą premiery. Kiedy Unpacked i przedsprzedaż?

Samsung Galaxy S24 to nowe smartfony, które zobaczymy w styczniu 2024 r. Kiedy odbędzie się konferencja Unpacked? Do sieci przedostała się konkretna data premiery. Niedługo po wydarzeniu ma rozpocząć się przedsprzedaż telefonów Samsung Galaxy S24. Do sklepów nowe modele trafią przed końcem tego samego miesiąca.

Samsung Galaxy S24 to seria telefonów, która zbliża się wielkimi krokami. Obecnie są one w ogniu przecieków i dowiadujemy się, kiedy ma odbyć się najbliższa konferencja Unpacked, po której ma ruszyć przedsprzedaż. Jest też dokładna data premiery dotycząca wprowadzenia smartfonów do sklepów. Informacje na ten temat ujawnił koreański serwis, który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone plotki z obozu marki. Zobaczmy sobie, czego powinniśmy się spodziewać.

Data premiery serii Samsung Galaxy S24

Smartfony z serii Samsung Galaxy S24 mają zadebiutować dwa tygodnie wcześniej przed tegorocznymi modelami, które pokazano na początku lutego. Datą premiery flagowców Koreańczyków na 2024 r. jest 17 stycznia. Tego dnia odbędzie się specjalna konferencja Unpacked, gdzie zostaną zaprezentowane nowe flagowce i pewnie zobaczymy także inne produkty.

Najbliższa konferencja Unpacked ma odbyć się w Stanach Zjednoczonych. Samsung na miejsce premiery serii Galaxy S24 wybrał kalifornijskie San Jose. Skojarzenia z Apple są jak najbardziej na miejscu i ma to być swego rodzaju pstryczek w nos konkurencji. Koreańczycy zazwyczaj na tego typu premiery w przeszłości wybierali Nowy Jork, ale tym razem zdecydowano się na rejony bliższe Cupertino.

Niedługo po Unpacked ruszy przedsprzedaż

Konferencja Unpacked to wydarzenie, gdzie odbędzie się prezentacja smartfonów z serii Samsung Galaxy S24, ale wielu klientów tak naprawdę interesuje inny szczegół. Jest nim przedsprzedaż, a dokładniej termin jej uruchomienia oraz rynkowy debiut telefonów w sklepach. Te informacje serwis źródłowy również uzyskał.

Przedsprzedaż telefonów Samsung Galaxy S24 rozpocznie się niedługo po Unpacked. Ma to nastąpić 18 stycznia, czyli dzień później. Zawartość zestawów przedpremierowych na razie nie jest znana, ale spodziewajmy się ciekawych gratisów. Natomiast rynkowy debiut ma odbyć się kilkanaście dni później. Nowe smartfony mają trafić do sklepów 30 stycznia. Nieco wcześniej, bo od 26 stycznia urządzenia mają być rozsyłane do klientów, którzy zamówią je w ramach ofert przedsprzedażowych.

Seria Samsung Galaxy S24 obejmie trzy nowe smartfony, z których najciekawszym będzie model Ultra. Ma on być dostępny tylko z jednym procesorem w postaci Snapdragona 8 Gen 3 i otrzyma udoskonalony aparat fotograficzny z głównym sensorem 200 MP. Ponadto znajdziemy tu ekran, który stanie się niemal płaski i pozwoli na pracę z użyciem piórka S Pen.

