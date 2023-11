Samsung Galaxy M55 w benchmarku. Jest częściowa specyfikacja

Samsung Galaxy M55 to nowy średniak koreańskiej marki, którego premiera odbędzie się w 2024 r. Tymczasem dostrzeżono go w bazie benchmarku Geekbench. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy M55. Telefon otrzyma procesor Snapdragon 7 Gen 1 oraz 8 GB pamięci operacyjnej RAM.

Samsung Galaxy M55 to średniak Koreańczyków, który zostanie zaprezentowany za kilka miesięcy. Pewnie nastąpi to w marcu 2024 r. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Stało się to za sprawą bazy benchmarku Geekbench, gdzie znaleziono nowy telefon pod nazwą kodową SM-M556B.

Testowany w Geekbench Samsung Galaxy M55 miał procesor Snapdragon 7 Gen 1. To czip Qualcomma dla średniaków wykonany w 4-nm litografii. SoC powinien zapewnić lepszą wydajność od Exynosa 1380, który znalazł się pod obudową poprzednika. Smartfon ma także 8 GB pamięci operacyjnej RAM i pracuje pod kontrolą Androida 14. Oczywiście z nakładką One UI 6.

Specyfikacja modelu Samsung Galaxy M55 niekompletna

Pełna specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy M55 nie jest znana. Baza benchmarku Geekbench nie ujawnia nam nic więcej. Możemy jedynie spekulować, że smartfon dostanie ekran AMOLED Full HD+ oraz aparat fotograficzny ze 108-megapikselowym sensorem. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Poznamy je z pewnością jeszcze przed oficjalną premierą.

