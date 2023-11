Xiaomi Mix Flip. Składany smartfon otrzyma mocny procesor

Xiaomi Mix Flip to składany smartfon, który zadebiutuje w 2024 r. Tymczasem do sieci przedostały się nowe informacje. Tym razem związane z układem, który trafi pod obudowę. Procesor to Snapdragon 8 Gen 2. Tak więc Xiaomi Mix Flip nie otrzyma najnowszego czipu, ale i tak będzie to mocny SoC z dużą wydajnością.