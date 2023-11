OnePlus 12 5G z datą premiery. Kiedy zadebiutuje nowy smartfon?

OnePlus 12 5G to smartfon, którego debiut jest blisko. Kiedy zobaczymy to urządzenie? Producent przerwał milczenie i została ogłoszona data premiery telefonu. Zapowiedź OnePlus 12 5G odbędzie się na początku grudnia. Wiemy, że zbiegnie się to w czasie z obchodzeniem 10-lecia istnienia chińskiej marki.