Samsung Galaxy A25 5G blisko. Jest cena, rendery i specyfikacja

Samsung Galaxy A25 5G to smartfon, którego premiera odbędzie się na początku 2024 r. Tymczasem do sieci wyciekły rendery oraz specyfikacja techniczna. Cena modelu Samsung Galaxy A25 5G wyciekła już wcześniej i ma to być atrakcyjna kwota. Zobaczmy sobie, co wiadomo tym telefonie oraz jego wyposażeniu.

Samsung Galaxy A25 5G to tańszy smartfon koreańskiej marki, który w przeciekach pojawia się od dawna. Przed nami premiera, która ma odbyć się wcześnie w 2024 r. Cena i częściowa specyfikacja techniczna telefonu są już znane od jakiegoś czasu. Teraz mamy okazję zobaczyć rendery prasowe, które przedostały się do sieci przed planowanym debiutem.

6,5-calowy ekran Super AMOLED

Samsung Galaxy A25 5G ma ekran Super AMOLED i jest to płaski panel typu Infinity-U ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Wyświetlacz ma przekątną 6,5 cala i rozdzielczość Full HD+. Odświeżanie obrazu ma odbywać się w zakresie do 120 Hz. Natomiast jasność maksymalna będzie na poziomie 1000 nitów.

Samsung Galaxy A25 5G ma ekran Super AMOLED Infinity-U

Potrójny aparat fotograficzny 50 MP

Aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy A25 5G ma trzy obiektywy, które umieszczono w pierścieniach. To design, którego firma trzyma się od jakiegoś czasu. Główna kamera ma 50-megapikselowy sensor. Ultraszerokokątna współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem. Jest też aparat do zdjęć portretowych 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 13 megapikseli.

Samsung Galaxy A25 5G ma potrójny aparat

Cena modelu Samsung Galaxy A25 5G atrakcyjna

Dokładna cena smartfona Samsung Galaxy A25 5G nie jest na razie znana, ale wiemy, że ma to być kwota na poziomie około 200 dolarów. To oznacza, że w Polsce zapłacimy za ten telefon pewnie około tysiąca złotych. Do wyboru będą cztery warianty kolorystyczne obudowy, które widać na renderach prasowych z tego artykułu.

Kolory obudowy modelu Samsung Galaxy A25 5G

Procesor Exynos 1280

Za obliczenia w telefonie Samsung Galaxy A25 5G będzie odpowiadać procesor Exynos 1280. To SoC Koreańczyków dla średniaków sprzed kilku lat. Czip nie oferuje już najlepszej wydajności w swoje półce, ale nadal zapewnia optymalną moc dla wielu zadań. Układ będzie wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.









Bateria 5000 mAh i pięć lat aktualizacji

Samsung Galaxy A25 5G ma baterię o pojemności 5000 mAh, którą można ładować z użyciem ładowarki o mocy 25 W. Warto wspomnieć także o pięciu latach aktualizacji, z czego ostatni rok dotyczy poprawek bezpieczeństwa. To oznacza, że urządzenie otrzyma z czasem Androida 17 lub nawet 18. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy A25 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran Super AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Exynos 1280

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

162 × 77,5 × 8,3 mm

197 g

Android 14 z nakładką One UI 6.0

źródło: opracowanie własne