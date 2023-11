Samsung Galaxy XCover 7 bez tajemnic. Jest specyfikacja i rendery

Samsung Galaxy XCover 7 to wzmocniony smartfon marki, którego premiera jest blisko. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna oraz rendery ujawniające design. Telefon jest zbliżony wyglądem do modelu 5. Samsung w smartfonie Galaxy XCover 7 zaimplementował wyświetlacz typu Infinity-V.

Samsung Galaxy XCover 7 to wzmocniony smartfon, który będzie następcą modelu 6 Pro. Do sieci najpierw przedostały się rendery prasowe. Teraz pojawia się częściowa specyfikacja techniczna za sprawą bazy benchmarku Geekbench. Zobaczmy sobie, czego powinniśmy się spodziewać wraz z tym urządzeniem.

Wzmocniona obudowa

Rendery smartfona Samsung Galaxy XCover 7 ujawniają nam, że obudowa jest wzmocniona i z tyłu przypomina nam model 5. Umieszczono tu pojedynczy aparat fotograficzny z podwójną diodą doświetlającą LED. Nie ma pewności, jaki sensor wykorzystał producent, ale możemy się domyślać, że jest to 50-megapikselowy czujnik.





Samsung Galaxy XCover 7

Z boku widać przyciski i jeden z nich to XCover Key. Ma on podobne zastosowanie do tego, co znamy z telefonów iPhone 15 Pro. Użytkownik może mu przypisać własną akcję i może to być na przykład uruchomienie aplikacji, skanera kodów lub latarki czy rozpoczęcie rozmowy. Opcji jest więcej.

Wzmocniona obudowa modelu Samsung Galaxy XCover 7 spełnia z pewnością założenia normy ochronnej IP68, a to oznacza odporność na wodę i pył. Następnie spodziewajmy się zgodności ze standardem militarnym MIL-STD-810H, co zapewni ochronę smartfona przed upadkami.

Ekran Infinity-V i procesor MediaTeka

Samsung Galaxy XCover 7 ma ekran typu Infinity-V, a więc ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Spodziewajmy się, że jest to wyświetlacz typu IPS LCD o przekątnej około 6,6 cala, rozdzielczości Full HD+ oraz zapewniającym odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz.

Baza benchmarku Geekbench ujawnia nam, że sercem smartfona Samsung Galaxy XCover 7 jest procesor MediaTek Dimensity 6100+. Jest to SoC składający się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A76 2,2 GHz oraz sześciu Cortex-A55 2,0 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada GPU ARM Mali-G57 MC2. Czip jest wspomagany przez 6 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się co najmniej 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z One UI 6. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy XCover 7 – specyfikacja techniczna

~6,6-calowy ekran IPS LCD 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Dimensity 6100+

6 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

przycisk XCover Key

złącze USB C

Android 14 z One UI 6

źródło