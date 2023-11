Oppo Pad Air 2 na renderach. Specyfikacja tabletu już znana

Oppo Pad Air 2 to nowy tablet marki, którego premiera odbędzie się za kilka dni. Do sieci wyciekły rendery prasowe, które ujawniają nam znajomy design. Tak naprawdę jest to przebrandowany tablet OnePlus Pad Go. Skoro tak, to specyfikacja techniczna Oppo Pad Air 2 nie skrywa przed nami już w zasadzie żadnych tajemnic.

Oppo Pad Air 2 to nowy tablet firmy, którego premiera zbiegnie się w czasie z debiutem smartfonów z serii Reno 11 5G. Znana jest specyfikacja techniczna, bo tak naprawdę będzie to przebrandowany model OnePlus Pad Go. Teraz mamy okazję zobaczyć rendery prasowe, które tylko nam to potwierdzają. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Ekran IPS LCD

Tablet Oppo Pad Air 2 ma ten sam ekran, który otrzymał OnePlus Pad Go. Jest to 11,35-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości 1720 × 2408 pikseli. Następnie mamy odświeżanie obrazu z częstotliwością 90 Hz. Warto również wspomnieć o filtrowaniu około 60 proc. więcej niebieskiego światła, które ma niekorzystny wpływ na wzrok. Jasność maksymalna wynosi 400 nitów.







Tablet Oppo Pad Air 2

Procesor MediaTek Helio G99

Sercem tabletu Oppo Pad Air 2 jest procesor MediaTek Helio G99. Jest to SoC wykonany w 4-nm litografii i składający się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A76 taktowanych zegarem 2,2 GHz oraz sześciu A55 pracujących z częstotliwością 2,0 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu układ GPU Arm Mali-G57 MC2. Czip jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca w postaci kości UFS 2.2 i można je rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Duża bateria i bateria i głośniki z Dolby Atmos

Oppo Pad Air 2 otrzyma także dużą baterię. Energię dostarczy akumulator o pojemnoci 8000 mAh, który wspiera technologię SuperVOOC. W tym przypadku producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 33 W. Następnie mamy cztery głośniki, które zapewniają wsparcie dla dźwięku przestrzennego Dolby Atmos.

Tablet opcjonalnie z modemem LTE

Tablet Oppo Pad Air 2 będzie dostępny opcjonalnie z modemem LTE kat. 13. To oznacza, że zapewnia prędkość pobierania na poziomie do 600 Mbps. Następnie mamy Wi-Fi 5 (802.11ac) oraz Bluetooth 5.2. Urządzenie wyposażono ponadto w dwa aparaty fotograficzne. Obie kamery współpracują z 8-megapikselowymi sensorami. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką producenta. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Oppo Pad Air 2 – specyfikacja techniczna

11,35-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości 2408 × 1720 pikseli i jasności do 400 nitów

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G99

8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 8 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 8 MP

bateria o pojemności 8000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

modem LTE (opcjonalnie)

stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos

złącze USB C

532 g

Android 13 z nakładką producenta

