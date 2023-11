RedMagic 9 Pro to nowy smartfon do gier. Otrzyma czip R2 Pro

RedMagic 9 Pro to nowy smartfon do gier marki Nubia. Telefon ma premierę za kilka dni, a tymczasem producent ujawnia kolejne szczegóły. Dowiadujemy się, że pod obudową znajdzie się specjalny czip R2 Pro. Ma on zapewnić smartfonowi RedMagic 9 Pro zupełnie nowe możliwości w trakcie mobilnej rozgrywki.

RedMagic 9 Pro to smartfon do gier, który zostanie zaprezentowany 23 listopada. To oznacza, że zobaczymy go tego samego dnia, co modele z serii Oppo Reno 11 5G. Telefon marki Nubia zapowiada się naprawdę ciekawie i powinien zapewnić duże możliwości pod względem rozgrywki. Dopomoże w tym czip R2 Pro, który został potwierdzony przez producenta.

Układ R2 Pro, który znajdzie się pod obudową modelu RedMagic 9 Pro, ma zapewnić nowe wrażenia z gry, oferując konfigurowalne elementy sterujące. Producent wymienia efekty wibracji, dźwiękowe, oraz świetlne i inteligentne algorytmy rozpoznawania scen. Zapowiada się naprawdę ciekawie i pozostaje wierzyć, że tego typu rozwiązanie rzeczywiści polepszy mobilną rozgrywkę.

Smartfon do gier RedMagic 9 Pro z nowym Snapdragonem

Wiemy też, że smartfon do gier RedMagic 9 Pro otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Następnie mamy 6,8-calowy ekran OLED-owy z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Aparat fotograficzny ma dwa obiektywy połączone z 50-megapikselowymi sensorami. Energię dostarczy duża bateria o pojemności 6500 mAh z obsługą szybkiego ładowania.

źródło