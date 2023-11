Oppo Reno 11 5G w AnTuTu. Jest częściowa specyfikacja przed premierą

Oppo Reno 11 5G to seria smartfonów, których premiera jest blisko. Zobaczymy je w przyszłym tygodniu, a tymczasem jeden z modeli został znaleziony w bazie benchmarku AnTuTu. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna modelu Oppo Reno 11 5G. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o nadchodzącym telefonie.

Oppo Reno 11 5G to nowa linia telefonów chińskiej marki, których premiera jest bardzo blisko. Wiemy, że oficjalna prezentacja odbędzie się w przyszłym tygodniu. Ma to nastąpić dokładnie 23 listopada. Wtedy nowe produkty zostaną zaprezentowane w Państwie Środka, gdzie będzie je można kupić w pierwszej kolejności. Tymczasem jeden z modeli został znaleziony w bazie popularnego benchmarku AnTuTu. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna smartfona.

Oppo Reno 11 5G z czipem MediaTek Dimensity 8200

Znaleziony w bazie benchmarku AnTuTu model Oppo Reno 11 5G ukrywa się pod nazwą kodową PJH110. Testowany telefon wykręcił tam ponad 1 mln punktów, czyli uzyskał naprawdę dobry wynik. Urządzenie miało ekran z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy system operacyjny Android 14. Naturalnie z nową nakładką producenta w postaci ColorOS 14.

Sercem smartfona Oppo Reno 11 5G jest procesor MediaTek Dimensity 8200. Jest to SoC wykonany w 4-nm litografii, który składa się z rdzenia CPU Cortex-A78 taktowanego zegarem 3,1 GHz. Następnie mamy trzy rdzenie Cortex-A78 pracujące z częstotliwością 3,0 GHz i cztery Cortex-A55 2,0 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Arm Mali-G610 MC6. Czip jest wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM w postaci szybkich kości LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 512 GB miejsca i są to kości UFS 4.0.

Pełna specyfikacja techniczna smartfona nieznana

Więcej informacji baza AnTuTu o Oppo Reno 11 5G nam nie ujawnia. Zrobił to jednak sam producent. Firma zaprezentowała design telefonów na oficjalnych grafikach prasowych. Te ujawniają nam ciekawie zaprojektowany aparat fotograficzny. Składa się on z trzech obiektywów, które umieszczono na wyspie. W modelu Pro główny sensor to 50-megapikselowy Sony LYT-700. Obiektyw ultraszerokokątny ma współpracować z 8-megapikselowym czujnikiem, a teleobiektyw z 32-megapikselowym i zapewni podwójny zoom optyczny. Wiemy też, że ekran został wykonany w technologii OLED-owej i ma obsługiwać ściemnianie PWM na poziomie 2160 Hz.

W Oppo Reno 11 Pro znajdzie się inny procesor. Nie będzie to czip MediaTeka, który jest w tańszym modelu, a układ Snapdragon 8+ Gen 1. To SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem z 2022 r., który to teraz trafia do telefonów z tak zwanej wyższej półki średniej. Kompletna specyfikacja techniczna nowych smartfonów nie jest znana, ale możliwe, że poznamy ją jeszcze przed planowaną na czwartek premierą.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

źródło