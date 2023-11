ColorOS 14, czyli Android 14 dla Oppo. Są nowości i lista smartfonów

ColorOS 14 to duża aktualizacja dla telefonów marki Oppo, która bazuje na systemie Android 14. Oprogramowanie wprowadza liczne nowości oraz zmiany. Jest też lista smartfonów Oppo, które otrzymają uaktualnienie. Zobaczmy sobie, co nowego wprowadza ColorOS 14 i jakie modele mogą liczyć na aktualizację.

ColorOS 14 oparte na systemie Android 14 to nowa nakładka Oppo dla telefonów, której oficjalna zapowiedź odbyła się zgodnie z oczekiwaniami. Aktualizacja wprowadza różne nowości i zmiany. Z pewnością jest na co czekać. Znana jest także lista smartfonów marki, które otrzymają to oprogramowanie.

ColorOS 14 to nakładka oparta na systemie Android 14

ColorOS 14 to autorskie oprogramowanie Oppo, które bazuje na systemie Android 14, który Google udostępniło w finalnej wersji na początku października. Znajdziemy tu więc wszystkie nowości z tej wersji platformy giganta z Mountain View, ale na tym nie koniec. Producent wprowadził także własne rozwiązania, którymi to oczywiście nie omieszkano się pochwalić. Wśród nich jest integracja ze Snapchatem.

Nasza współpraca ze Snapchatem oznacza świeże spojrzenie na potencjał systemów operacyjnych dla smartfonów. Dzięki integracji inteligentnych, zorientowanych na użytkownika funkcji opracowanych we współpracy z naszymi partnerami, prezentujemy bardziej inteligentny i płynny system operacyjny, pozwalający użytkownikom na głębsze zaangażowanie się w spersonalizowaną obsługę Snapchata i inne cenione funkcje na ich urządzeniach OPPO. – komentuje Haizhou Zhu, starszy menadżer produktu ds. ColorOS

Nakładka wnosi wiele nowości i zmian

ColorOS 14 bazuje na Aquamorphic Design, co wprowadza zmiany obejmujące interfejs użytkownika na smartfonach Oppo. Są to nowe schematy kolorów, dźwięki czy animacje, co ma dać bardziej spójny efekt oraz zapewniać intuicyjność w trakcie obsługi. Następnie mamy nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Dotyczy to m.in. interakcji z urządzeniami czy dostrajania zdjęć.







Oppo w aktualizacji ColorOS 14 wprowadziło także nową generację silnika Trinity Engine, co ma zapewnić lepsze zarządzanie dostępnymi zasobami sprzętowymi (procesor, pamięć) i w konsekwencji wpływa to na szybsze działanie oprogramowania oraz ulepszenia z zakresu czasu pracy telefonów na baterii. W tym m.in. poprzez uczenie się codziennych nawyków użytkowników.

Lista smartfonów Oppo z aktualizacją

Aktualizacja ColorOS 14 oparta na systemie Android 14 trafi na wiele modeli marki Oppo. Pełna lista smartfonów zgodnych z nowym oprogramowaniem widoczna jest na dole. Firma dziś udostępniła nowe uaktualnienie dla użytkowników składanego modelu Find N2 Flip. Dołącza on do innych sprzętów, dla których dostępność wersji beta ogłoszono w październiku. Pełny wykaz wraz z harmonogramem znajdziecie niżej.

