Redmi Note 13R Pro w drodze. Są rendery i specyfikacja

Redmi Note 13R Pro to nowy smartfon Xiaomi. Do sieci przedostały się rendery praz specyfikacja techniczna telefonu. Znana jest także przybliżona cena. Wiemy, że Redmi Note 13R Pro ma 6,67-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy podwójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP.

Redmi Note 13R Pro to smartfon, który jeszcze w tym miesiącu dołączy do portfolio telefonów submarki Xiaomi. Premiera urządzenia odbędzie się w przyszłym tygodniu. Tymczasem mamy okazję rzucić okiem na rendery. Znana jest także przybliżona cena oraz częściowa specyfikacja techniczna modelu. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać.

6,67-calowy ekran OLED i procesor MediaTeka

Redmi Note 13R Pro to smartfon, który otrzyma ekran wykonany w technologii OLED-owej. Wiemy, że jest to 6,67-calowy, płaski wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Obraz ma być prezentowany w rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem z częstotliwością na poziomie 120 Hz. Więcej parametrów nie jest znanych.







Procesor mający odpowiadać za obliczenia w Redmi Note 13R Pro to SoC MediaTek Dimensity 6080. Składa się on z dwóch rdzeni CPU Cortex-A76 2,4 GHz i sześciu Cortex-A55 2,0 GHz oraz układu graficznego Arm Mali-G57 MC2. Czip będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane spodziewajmy się 256 GB miejsca w postaci kości UFS 2.2.

Cena Redmi Note 13R Pro ma być atrakcyjna

Cena Redmi Note 13R Pro nie jest na razie znana i poznamy ją w trakcie oficjalnej premiery, która ma odbyć się 20 listopada. Sugeruje się, że w Chinach będzie to kwota około 2 tys. juanów (ok. 1120 zł). Do wyboru mają być co najmniej trzy warianty kolorystyczne obudowy, w tym złoty, który widać na renderach z artykułu.

Redmi Note 13R Pro

Aparat 108 MP i bateria 5000 mAh

Energię w smartfonie Redmi Note 13R Pro ma dostarczać bateria o pojemności 5000 mAh, czyli bardzo typowej dla telefonów z Androidem. Moc ładowarki nie jest znana. Urządzenie ma również podwójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw został połączony ze 108-megapikselowym sensorem. Dodatkowa kamerka ma 2-megapikselowy czujnik. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z MIUI. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Specyfikacja techniczna Redmi Note 13R Pro

6,67-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Dimensity 6020

12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z MIUI

