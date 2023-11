Vivo X100 Pro Plus w drodze. Smartfon jeszcze nie zadebiutował, ale istnieje

Vivo X100 Pro Plus to smartfon, który nie zadebiutował, ale istnieje. Marka potwierdziła ten model telefonu, ale na debiut każe czekać. Kiedy odbędzie się premiera? Flagowiec Vivo X100 Pro Plus ma pojawić się w ofercie dopiero w 2024 r. Wiemy, że ma dostać procesor Snapdragon 8 Gen 3 oraz konkretny aparat.

Vivo X100 Pro Plus nie zadebiutował z dwoma tańszymi telefonami z tej serii, których premiera odbyła się w tym tygodniu. Wraz ze smartwatchem Watch 3. Pomimo tego, że trzeci model również pojawiał się w przeciekach. Mimo wszystko sprzęt istnieje i jego debiut wcale nie został anulowany. Kiedy można się go spodziewać?

Smartfon Vivo X100 Pro Plus istnieje

Jeszcze przed ostatnią premierą firmy pojawiały się plotki, jakoby Vivo X100 Pro Plus miał być telefonem z czipem Snapdragon 8 Gen 3 i konkretną kamerą. Sprzęt nie został zaprezentowany, ale istnieje, co potwierdził jeden z przedstawicieli marki i zostało to wspomniane przez źródło informacji na łamach chińskiej społecznościówki Weibo.

Vivo X100 Pro Plus ma mieć sporo elementów wspólnych z tańszym modelem Pro. Spodziewajmy się tego samego ekranu czy na przykład baterii. Jednak procesor zostanie wymieniony. Czip MediaTek Dimensity 9300 zostanie zastąpiony przez układ Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem.

Następnie mamy nieco inny aparat fotograficzny. Główny obiektyw ma współpracować z 50-megapikselowym sensorem LYT-900. Podobnie będzie w przypadku kamery ultraszerokokątnej, która zostanie połączona z 50-megapikselowym czujnikiem Sony IMX798. Jednak teleobiektyw ma współpracować z 200-megapikselowym sensorem i zapewnić obsługę 10-krotnego zoomu optycznego. Jeśli tak się stanie, to aparat fotograficzny telefonu powinien zaoferować naprawdę duże możliwości. Kamera powstanie oczywiście we współpracy z firmą ZEISS, której logo znajdzie się na obudowie.

Premiera przesunięta na 2024 rok

Premiera modelu Vivo X100 Pro Plus nie odbędzie się w tym roku. Ma to nastąpić dopiero w pierwszej połowie przyszłego. Przyczyny takiej decyzji nie są znane, ale pewnie były podyktowane kwestiami marketingowymi. Lepszy flagowiec ze Snapdragonem 8 Gen 3 mógłby negatywnie wpłynąć na sprzedaż wariantu z czipem MediaTeka. Na dostępność chyba trochę sobie poczekamy. Spekuluje się, że smartfon pojawić się w ofercie dopiero po debiucie Oppo Find X7 oraz Xiaomi 14 Ultra.

Vivo X100 Pro Plus to flagowiec, który pewnie nie opuści chińskiego rynku i będzie sprzedawany tylko w tym kraju. Nie spodziewajmy się go w ofercie w Europie, a tym bardziej w Polsce, z czym trzeba po prostu się pogodzić. Szkoda, ale są to decyzje producenta uwarunkowane różnymi czynnikami, na które nie mamy wpływu.

