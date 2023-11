One UI 6 i Android 14. Kiedy mój smartfon marki Samsung z aktualizacją?

One UI 6 i android 14 to duża aktualizacja oprogramowania dla telefonów marki Samsung. Kiedy poszczególne modele dostaną uaktualnienie? W sieci pojawiła się lista smartfonów z aktualizacją do Androida 14 z nakładką One UI 6 wraz z harmonogramem. Zobaczmy sobie, kto i kiedy może liczyć na nowe oprogramowanie.

One UI 6 i Android 14 to duża aktualizacja oprogramowania dla telefonów firmy Samsung, którą najpierw dostali właściciele modeli z serii S23. Oczywiście lista smartfonów oczekujących na to uaktualnienie jest dłuższa. Na forum producenta został udostępniony harmonogram ujawniający nam, kto i kiedy otrzyma nowy software. Widać go poniżej.

Lista smartfonów marki Samsung z aktualizację do One UI 6 i Androida 14

Październik 2023

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Listopad 2023

Galaxy A34 5G

Galaxy A54 5G

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold5

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold4

Galaxy A13 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A14 5G

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A52

Galaxy A52s 5G

Galaxy A13

Galaxy A23 5G

Galaxy Z Flip3

Galaxy Z Fold3

Galaxy A72

Galaxy A14

Grudzień 2023

Galaxy A25 5G

Galaxy A04s

Galaxy XCover5

Galaxy A52 5G

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy A05s

Lista smartfonów marki Samsung z aktualizacją do Androida 14 z One UI 6

Widzimy, że Samsung nie próżnuje i do końca tego roku aktualizacja do systemu Android 14 wraz z One UI 6 ma trafić na około 30 urządzeń marki, co z pewnością cieszy. Oczywiście dostępność nowego oprogramowania może zależeć od poszczególnych rynków oraz pochodzenia telefonu.

