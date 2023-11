Samsung Galaxy S24 Ultra na grafikach. Tak ma wyglądać finalny design

Samsung Galaxy S24 Ultra to flagowiec, którego premiera odbędzie się w styczniu. Tymczasem do sieci przedostały się nowe grafiki. Oddają one najlepiej z dotychczasowych finalny design telefonu. Pewne zmiany względem poprzednika są widoczne. Samsung Galaxy S24 Ultra otrzyma niemal płaski ekran i podobny aparat.

Samsung Galaxy S24 Ultra to smartfon, który jest w ogniu przecieków. Już wcześniej mogliśmy zobaczyć planowane zmiany na renderach. Teraz mamy okazję rzucić okiem na grafiki, które oddaję niemal finalny design telefonu. Udostępnił je leaker Ice Universe, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu koreańskiej marki.

Grafiki modelu Samsung Galaxy S24 Ultra mają oddawać finalny design

Rendery udostępnione przez Ice Universe mają dawać nam najlepszy wgląd na design flagowca Samsung Galaxy S24 Ultra. W zasadzie niemal sfinalizowany, choć nie można wykluczyć, że pojawią się jeszcze jakieś pomniejsze zmiany oraz modyfikacje. Nawet jeśli tak się stanie, to będą one czysto kosmetyczne.

Grafiki smartfona Samsung Galaxy S24 Ultra ujawniają nam niemal płaski ekran. Jest to najważniejsza zmiana w designie tej serii, bo przez ostatnie lata firma umieszczała w tych smartfonach zakrzywione wyświetlacze. Teraz od tego pomysłu Koreańczycy odchodzą, co pewnie nie spodoba się wszystkim fanom, ale nie zmienia to faktu, że należy się z tym po prostu pogodzić.

Aparat fotograficzny bez większych zmian w wyglądzie

Samsung Galaxy S24 Ultra otrzyma aparat fotograficzny podobnie zaprojektowany do poprzednika. Widzimy cztery obiektywy, które umieszczono w wystających pierścieniach oraz dodatkowe elementy. Kamera, choć wygląda znajomo, tak będzie różniła się od tej zaimplementowanej w tegorocznym modelu z piórkiem S Pen.

Wiemy, że główny sensor aparatu dla smartfona Samsung Galaxy S24 Ultra nadal ma dysponować 200-megapisekselową matrycą. Jeden z sensorów dla teleobiektywów zostanie wymieniony na taki z 50-megapikselowym czujnikiem. Wiemy jednak, że możliwości zoomu optycznego mają być mniejsze.

Samsung Galaxy S24 Ultra według niepotwierdzonych jeszcze informacji ma zadebiutować w połowie stycznia 2024 r. To oznacza, że prezentacja odbędzie się dwa tygodnie wcześniej w porównaniu do debiutu serii S23. Wraz z nowym flagowcem z piórkiem S Pen zobaczymy jeszcze dwa inne telefony.

Wiemy, że najdroższy model na wszystkich rynkach ma być dostępny z jednym procesorem i jest to specjalna wersja układu Snapdragon 8 Gen 3. Inaczej będzie w przypadku dwóch tańszych telefonów z serii, bo te w wybranych krajach będą sprzedawane z autorskim Exynosem 2400. Dotyczy to m.in. państw europejskich, a więc również Polski, co trzeba mieć na uwadze. Ceny nie są znane, ale pewnie będą zbliżone do kwot, z jakimi debiutowały tegoroczne smartfony.

