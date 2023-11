Huawei Pocket S2 w grudniu. Składany smartfon pozuje na renderze

Huawei Pocket S2 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się w grudniu. Wraz z serią Nova 12. Telefon nie został dochowany w tajemnicy do debiutu. W sieci pojawił się render, który ujawnia nam design. Składany smartfon Huawei Pocket S2 jest podobny do poprzednika i ma potrójny aparat fotograficzny.