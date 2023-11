Apple M3 Ultra będzie mocny. Wycieka częściowa specyfikacja czipu

Apple M3 Ultra to procesor, który trafi do komputera Mac Studio na 2024 r. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna czipu. Wygląda na to, że Apple M3 Ultra nie będzie aż tak mocno podrasowanym układem. Jego GPU będzie miało tylko kilka rdzeni więcej w porównaniu do procesora graficznego z M2 Ultra.

Apple M3 Ultra to najmocniejszy czip z nowej serii, którą gigant z Cupertino zaprezentował pod koniec października. Najpierw zobaczyliśmy trzy układy — wariant podstawowy, Pro oraz Max. Ten pierwszy znajdzie się także w nowych iPadach Pro. W przyszłym roku pojawi się także ten wymieniony w tytule artykułu. Tymczasem do sieci wyciekła jego częściowa specyfikacja techniczna i ta daje nam do zrozumienia, że pod pewnym względem czip może nieco rozczarowywać. Pod jakim kątem?

Częściowa specyfikacja czipu Apple M3 Ultra

Nowe informacje o procesorze Apple M3 Ultra ujawnił Mark Gurman, który zasłynął z udostępniana sprawdzonych informacji z obozu giganta z Cupertino. Jest to na razie tylko częściowa specyfikacja techniczna czipu, ale daje nam ona wgląd na to, czego powinniśmy się spodziewać.

Apple M3 Ultra będzie tak naprawdę połączeniem dwóch czipów M3 Max. To oznacza, że powinniśmy spodziewać się maksymalnie 32 rdzeni CPU oraz 80-rdzeniowego układu graficznego GPU. Ponadto kontroler pamięci powinien zapewnić obsługę do 256 GB zunifikowanego RAM-u.

80-rdzeniowy GPU wygląda imponująco i z pewnością jest to układ graficzny, który zapewni naprawdę dużą wydajność. Tutaj jednak warto nadmienić, że jest to tylko kilka rdzeni więcej w porównaniu do M2 Ultra. Czy to jednak źle?

Nowy GPU i tak będzie bardzo mocny

Dodajmy, że kilka rdzeni GPU więcej może nie miałoby tak dużego znaczenia, gdyby nie nowa architektura. To ona zapewni w czipie graficznym Apple M3 Ultra ogromny skok wydajnościowy. Gigant z Cupertino dodał m.in. wsparcie dla ray tracingu, który to coraz częściej wykorzystywany jest w grach i został również zaimplementowany w A17 Pro z iPhone’ów 15 Pro. Sam procesor graficzny z M3 Max już teraz oferuje bardzo dużą moc.

Pewne benchmarki wykazały, że GPU z Apple M3 Max oferuje wydajność bliską laptopowej wersji GeForce’a RTX 4080. Teraz pomyślmy sobie, że tych rdzeni będzie dwa razy więcej i spodziewajmy się także zbliżonego wzrostu mocy obliczeniowej. To już robi wrażenie.

Dokładnych planów firmy z Cupertino związanych z wprowadzeniem pierwszych komputerów Mac z czipem Apple M3 Ultra na razie nie znamy. Możemy jedynie się domyślać, że układ trafi do kolejnej generacji Maca Studio, który zostanie dodany do oferty w przyszłym roku. Niestety bliższy termin premiery jest na razie owiany tajemnicą. Więcej szczegółów być może poznamy bliżej planowanego debiutu i na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość oraz czekać.

