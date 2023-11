Samsung Galaxy M44 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja smartfona

Samsung Galaxy M44 5G to nowy smartfon, który doczekał się premiery. Co jednak ciekawe najpierw pod inną nazwą. To model Jump 3, który został wprowadzony do Korei Południowej. Cena telefonu Samsung Galaxy M44 5G nie została podana. Wiemy jednak, jak prezentuje się pełna specyfikacja techniczna smartfona.

Samsung Galaxy M44 5G debiutuje i dołącza do serii M. Premiera smartfona odbyła się w Korei Południowej pod nazwą Jump 3, ale na innych rynkach telefon pojawi się pod pierwszą z wymienionych nazw. Cena powinna być atrakcyjna. Tymczasem zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna urządzenia.

6,6-calowy ekran IPS LCD

Samsung Galaxy M44 5G ma płaski ekran Infinity-V, czyli ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Jest to 6,6-calowy panel IPS LCD o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Jest on w stanie wyświetlać 16 mln kolorów. Więcej parametrów producent nie ujawnił.

Procesor Snapdragon 888

Wygląda na to, że Koreańczycy mieli jeszcze pewne stany magazynowe układu Snapdragon 888, bo ten procesor odpowiada za obliczenia w modelu Samsung Galaxy M44 5G. To czip dla flagowców z Androidem z 2020 r., który wtedy oferował bardzo dużą wydajność. SoC jest wspomagany przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Można je rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena modelu Samsung Galaxy M44 5G powinna być atrakcyjna

Cena smartfona Samsung Galaxy M44 5G nie została jeszcze podana. Wiemy jednak, że urządzenie powinno być tańsze od modelu A34 w momencie debiutu, a więc spodziewajmy się kwoty na poziomie około 1,5 tys. zł. Telefon Jump 3 w Korei Południowej będzie dostępny w dwóch kolorach, ale możliwe, że na innych rynkach będzie ich więcej.

Potrójny aparat fotograficzny 50 MP

Samsung Galaxy M44 5G ma aparat fotograficzny z trzema obiektywami, które umieszczono w wystających pierścieniach. Główny ma światło przysłony f/1.8 i współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Pozostałe dwa to czujnik głębi i kamerka do zdjęć makro. Oba z 2-megapikselowymi sensorami. Przedni aparat pozwala robić selfie w jakości do 13 megapikseli.

Bateria 5000 mAh i NFC

Energię w smartfonie Samsung Galaxy M44 5G dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator umożliwia ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 25 W. Telefon ma także Bluetooth 5.2 i moduł NFC. Całość waży 216 g i pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką One UI 5. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy M44 5G – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran IPS LCD 120 Hz o rozdzielczości 1080 × 2408 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon 888

6 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

216 g

Android 13 z One UI 5

źródło