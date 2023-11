Infinix Smart 8 to nowy smartfon w ofercie producenta, którego premiera odbyła się w jednym z egzotycznych krajów. Specyfikacja techniczna telefonu jest dosyć podstawowa, ale jest to urządzenie, które nie jest drogie. Cena Infinix Smart 8 jest bardzo atrakcyjna i smartfona można kupić w czterech kolorach obudowy.

Infinix Smart 8 to tani smartfon, który jest następcą modelu Smart 7. Cena telefonu jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna typowa dla tego przedziału. To niedrogi sprzęt, a więc pod kątem wyposażenia nie ma co oczekiwać fajerwerków. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,6-calowy ekran IPS LCD

Infinix Smart 8 ma płaski wyświetlacz wykonany w technologii IPS LCD ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Jest to 6,6-calowy ekran o rozdzielczości HD+, który jest w stanie prezentować obraz z częstotliwością do 90 Hz. Następnie mamy jasność maksymalną na poziomie do 500 nitów, a współczynnik pokrycia do przedniego panelu wynosi 90 proc.

Prosty procesor Unisoc T606

Sercem telefonu Infinix Smart 8 jest bardzo prosty procesor Unisoc T606. Jest to 12-nm jednostka centralna, która nie porywa wydajnością oraz możliwościami z zakresu przetwarzania różnych zadań, ale do podstawowych czynności będzie wystarczająca. Czip jest wspomagany przez 4 GB pamięci RAM, która dzięki wirtualnej może zostać zwiększona do 8 GB. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca.

Cena Infinix Smart 8 atrakcyjna

Cena Infinix Smart 8 jest niska. Telefon trafił do sprzedaży w Nigerii tylko w jednej konfiguracji sprzętowej, którą wyceniono na 82 tys. NGN, czyli około 425 zł. Jest więc niedrogo. Do wyboru są cztery warianty kolorystyczne obudowy. Na razie nie wiadomo nic o ewentualnej dostępności na innych rynkach.

Prosty aparat fotograficzny

Infinix Smart 8 to prosty telefon i taki też jest jego aparat fotograficzny. Główny obiektyw mający światło przysłony f/1.8 współpracuje z 13-megapikselowym sensorem. Dodatkowy elementem jest czujnik głębi dla zdjęć portretowych. Przednia kamerka pozwoli na robienie selfie w jakości do 8 megapikseli.

Bateria 5000 mAh i Android z XOS 13

Energię w smartfonie Infinix Smart 8 dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh, która według deklaracji producenta ma starczyć na nawet 36 h oglądania wideo. Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Google Android 13 z autorską nakładką firmy w postaci XOS 13. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Infinix Smart 8 – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran LCD IPS 90 Hz o rozdzielczości HD+

procesor Unisoc T606

4 GB pamięci RAM (+ 4 GB wirtualnej)

128 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 MP + VGA

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z XOS 13

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło