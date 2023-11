EMUI 13 wprowadza liczne nowości. Lista smartfonów Huawei z aktualizacją

EMUI 13 to duża aktualizacja dla sprzętów marki Huawei, która wnosi wiele nowości. Jest ona już udostępniana. Które modele dostaną uaktualnienie? Znana jest lista smartfonów, które na pewno dostaną nowe oprogramowanie. Wiemy też, na które telefony Huawei aktualizacja do EMUI 13 może trafić potencjalnie.

EMUI 13 to aktualizacja dla telefonów marki Huawei, które pochodzą z globalnej dystrybucji. Na własnym rynku firma przesiadła się na własne HarmonyOS. Tymczasem nowe uaktualnienie, które jest też dystrybuowane w Europie, wnosi całkiem sporo nowości. Które sprzęty je dostaną? Jest lista smartfonów, które na pewno zostaną zaktualizowane.

Lista smartfonów z aktualizacją do EMUI 13

EMUI 13 najpierw trafiło na modele P50 Pro, Mate Xs 2 oraz P50 Pocket. Teraz dostają je m.in. telefony z serii Mate 40. Na tym nie koniec. Lista smartfonów Huawei z aktualizacją widoczna jest niżej.

Huawei P50

Huawei P50 Pro

Huawei P50 Pocket

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Nova 10

Huawei Nova 10 Pro

Huawei Nova 10 SE

Huawei Nova 9

Huawei Nova 9 SE

Huawei Nova Y90

Huawei Mate Xs 2

Natomiast niżej jest wykaz tych telefonów, które mogą otrzymać uaktualnienie do EMUI 13. Niestety to nic pewnego.

Huawei Mate Xs

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20

Huawei P40 Pro+

Huawei P40 Pro

Huawei P40

Huawei P40 Lite E

Huawei P40 Lite 5G

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Nova 8

Huawei Nova 8i

Huawei Nova Y70

Huawei Nova Y70 Plus

Huawei Nova 7

Huawei Nova 7 SE

Huawei Nova 5T

Huawei Y9s

Huawei Y8p

Uaktualnienie wprowadza wiele nowości

EMUI 13 to aktualizacja dodająca na telefonach marku Huawei wiele nowości. Oprogramowanie wprowadza ciekawy sposób na podgląd najważniejszych informacji poprzez przeciąganie ikonek do góry. Następnie mamy nowe opcje z zakresu personalizacji ekranu głównego, gdzie można układać i mieszać ze sobą różne elementy. W przypadku folderów można zmieniać ich rozmiar. Pozwala to na lepsze dopasowanie ich do ekranu głównego.

Aktualizacja EMUI 13 to także szybkie i wygodne udostępnianie treści poprzez przeciąganie z użyciem SmartHub lub do połączonych urządzeń. Ciekawą opcją jest Super Device, czyli możliwość szybkiego łączenia z innymi urządzeniami z ekosystemu producenta. Ponadto ekran telefonu można uruchamiać w postaci okna na wyświetlaczu komputera i może to być na przykład laptop. Natomiast dzięki opcji SuperStorage można na smartfonie zwiększyć dostępne miejsce w pamięci na dane. W ten sposób można zwolnić nawet do 20 GB przestrzeni. Poza tym Chińczycy wprowadzili liczne opcje z zakresu bezpieczeństwa oraz prywatności i dostęp do nich można uzyskać z poziomu nowego centrum. Tu na pewno warto wspomnieć o funkcji ochrony danych wrażliwych na zdjęciach poprzez usunięcie szczegółów z metadanymi.

źródło: opracowanie własne