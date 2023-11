POCO F6 Pro przebrandowanym Redmi K70. Wycieka specyfikacja

POCO F6 Pro to smartfon, który będzie przebrandowanym modelem Redmi K70. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja telefonu. Ta ujawnia nam, że urządzenie otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2 oraz 6,67-calowy ekran OLED 2K. Ponadto POCO F6 Pro aka Redmi K70 dostanie potrójny aparat fotograficzny 50 MP.

Redmi K70 i POCO F6 Pro to jeden i ten sam smartfon, który w zależności od rynku będzie sprzedawany pod różnymi nazwami oraz markami. Najpierw w Chinach zadebiutuje pierwszy z nich, a a potem do innych krajów trafi drugi z wymienionych modeli. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, czego powinniśmy się spodziewać.

6,67-calowy ekran OLED 2K

POCO F6 Pro i Redmi K70 otrzymają ekran OLED-owy o przekątnej 6,67 cala oraz rozdzielczości 2K. Wiemy, że będzie to wyświetlacz oferujący zmienne odświeżanie obrazu z częstotliwością do 120 Hz. Nie zabraknie też wsparcia dla formatu Dolby Vision. Niestety więcej parametrów nie jest na razie znanych i pozostają one w sferze domysłów.

Procesor Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfonów Redmi K70 i POCO F6 Pro będzie procesor Snapdragon 8 Gen 2. To poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców z systemem Android, który to nadal oferuje bardzo dużą wydajność oraz moc. Wiemy, że czip ma być wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane spodziewajmy się do 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Potrójny aparat z dwoma sensorami 50 MP

Redmi K70 i POCO F6 Pro otrzymają potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Wiemy, że obiektyw ultraszerokokątny zostanie połączony z 13-megapikselowym czujnikiem. Trzecim elementem ma być teleobiektyw, który posłuży m.in. do robienia zdjęć portretowych. Ma on współpracować z 50-megapikselowym sensorem. Natomiast przednia kamerka ma robić selfie w jakości do 20 megapikseli.

Bateria 5000 mAh i obudowa zgodna z IP68

Energię w smartfonach Redmi K70 i POCO F6 Pro dostarczy akumulator o pojemności 5000 mAh. Bateria ma wspierać szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 120 W. Całość zamknięto w obudowie spełniającej założenia normy IP68. To oznacza, że telefony będą zarówno pyło-, jak i wodoszczelne.

Android 14 z HyperOS i stereofoniczne głośniki

Źródło informacji wspomina jeszcze o dwóch rzeczach. Pierwszą jest oprogramowanie w postaci Androida 14 z nową nakładką HyperOS. Drugą stereofoniczne głośniki. Więcej szczegółów nie podano i na kolejne informacje przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Znana specyfikacja techniczna Redmi K70 i POCO F6 Pro widoczna jest niżej, ale nie jest ona jeszcze kompletna.

POCO F6 Pro / Redmi K70 – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 2K

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

do 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

do 1 TB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 13 + 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

stereofoniczne głośniki

złącze USB C

IP68

Android 14 z HyperOS

