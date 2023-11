IQOO 12 Pro oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna smartfona

IQOO 12 Pro to smartfon, którego premiera w Chinach odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Za kilka tygodni flagowiec ma zadebiutować poza Państwem Środka. Tymczasem zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie z pewnością jest co najmniej bardzo ciekawe.

6,78-calowy ekran AMOLED 144 Hz

IQOO 12 Pro ma wysokiej klasy ekran AMOLED E7 z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, który pochodzi z fabryk firmy Samsung Display. Jest to 6,78-calowy wyświetlacz o rozdzielczości QHD+ oraz zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie do 144 Hz. Nie zabrakło także wsparcia dla formatu HDR10+ i wysokiej jasności maksymalnej w postaci 3000 nitów.

Procesor Snapdragon 8 Gen 3

Sercem modelu IQOO 12 Pro jest procesor Snapdragon 8 Gen 3. To najnowszy SoC Qualcomma dla telefonów z Androidem z wyższej półki cenowej, który pomału trafia do flagowców kolejnych marek. Jest to bardzo mocny układ, który względem poprzedniej generacji oferuje spory wzrost wydajności. Czip jest wspomagany przez 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono do 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Aparat fotograficzny o wielu możliwościach

IQOO 12 Pro ma aparat fotograficzny, który składa się z trzech obiektywów (jeden z nich jest peryskopowy) umieszczonych na zaokrąglonej wyspie. Główny obiektyw oraz ultraszerokokątny współpracują z 50-megapikselowymi sensorami (OmniVision OV50H i Samsung JN1). Natomiast teleobiektyw połączono z 64-megapikselowym czujnikiem OmniVision OV64B i wiemy, że obsługuje on m.in. 100-krotny zoom cyfrowy.

Cena IQOO 12 Pro niewygórowana

Cena IQOO 12 Pro nie wydaje się być wysoka. W podstawowej konfiguracji sprzętowej jest to kwota na poziomie 4999 juanów (ok. 2860 zł). Natomiast w najdroższej opcji trzeba zapłacić 5999 juanów (ok. 3430 zł). Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne. Czerwony z imitacją skóry oraz biały ze szklaną obudową.

Bateria z wolniejszym ładowaniem od poprzednika

IQOO 12 Pro ma akumulator o pojemności 5100 mAh. Bateria z nowego flagowca nie może jednak pochwalić się aż tak wydajnym ładowaniem o mocy 200 W, jak to miało miejsce w poprzedniej generacji. Producent zdecydował się na słabszą ładowarkę o mocy 120 W. Co nie zmienia faktu, że nadal jest ona szybka. W przypadku ładowania bezprzewodowego jest to 50 W. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

IQOO 12 Pro – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED E7 144 Hz o rozdzielczości QHD+

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 64 MP

bateria o pojemności 5100 mAh

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

stereofoniczne głośniki

złącze USB C

Android 14 z nakładką producenta

źródło: opracowanie własne