Realme GT5 Pro ma ustanowić rekord. Mowa o rozpraszaniu ciepła

Realme GT5 Pro to flagowiec, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Nowe przecieki mówią o tym, że smartfon ustanowi rekord. Obejmuje to rozpraszanie ciepła, które ma być równe aż 10 tys. poziomom. Pod tym względem Realme GT5 Pro na tle innych flagowców z czipem Snapdragon 8 Gen 3 ma nie mieć sobie równych.

Realme GT5 Pro to smartfon, który zostanie zaprezentowany jeszcze w tym kwartale. Wiemy, że flagowiec otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 3, ale nadmiar temperatury trzeba gdzieś odprowadzić. Pod tym względem telefon ma ustanowić rekord i rozpraszanie ciepła ma tu być na bardzo wysokim poziomie.

Smartfon Realme GT5 Pro otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 3

Jeden z przedstawicieli marki pochwalił się na łamach społecznościówki Weibo, że Realme GT5 Pro ma otrzymać funkcję rozpraszania ciepła o aż 10 tys. poziomach. To oznacza, że nadmiar ciepła w tym telefonie powinien być skutecznie odprowadzany. Na razie jednak są to deklaracje producenta i dopiero z czasem zobaczymy, jak to spisuje się w praktyce, bo z tym przecież może być różnie.

Smartfon Realme GT5 Pro blisko

Premiera smartfona Realme GT5 Pro odbędzie się w tym kwartale 2023 r. Wiemy, że telefon ma dostać procesor Snapdragon 8 Gen 3 i będzie to pierwszy model marki z tym czipem. Następnie mamy ekran OLED-owy o rozdzielczości 1.5K oraz potrójny aparat fotograficzny. Spodziewajmy się także baterii z szybkim ładowaniem.

